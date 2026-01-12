Fabregas fa allargare il campo del Como allo stadio Sinigaglia

Che Cesc Fabregas sia un allenatore particolarmente attento ai dettagli è ormai cosa nota. La sua attenzione per l’aspetto tattico è totale: guida la squadra in ogni fase della gara, indirizza i movimenti dei giocatori e cura ogni particolare. A confermarlo è anche l’ultima novità introdotta allo stadio Sinigaglia, dove il terreno di gioco – spiega La Provincia di Como – è stato recentemente allargato di oltre un metro complessivo lungo le due fasce laterali, su esplicita richiesta del tecnico spagnolo.

È stato lo stesso Fabregas a spiegarne le ragioni al termine della partita contro il Bologna: «Sì, è stata una mia richiesta. Perché avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all’apporto degli esterni. Il nostro campo è notoriamente molto piccolo, quindi ho chiesto di poter fare questa modifica. Anzi, l’anno prossimo dovremmo allargarlo ancora di più».