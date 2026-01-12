Fabregas fa allargare il campo del Como allo stadio Sinigaglia

Che Cesc Fabregas sia un allenatore particolarmente attento ai dettagli è ormai cosa nota. La sua attenzione per l’aspetto tattico è totale: guida la squadra in ogni fase della gara, indirizza i movimenti dei giocatori e cura ogni particolare. A confermarlo è anche l’ultima novità introdotta allo stadio Sinigaglia, dove il terreno di gioco – spiega La Provincia di Como – è stato recentemente allargato di oltre un metro complessivo lungo le due fasce laterali, su esplicita richiesta del tecnico spagnolo.
È stato lo stesso Fabregas a spiegarne le ragioni al termine della partita contro il Bologna: «Sì, è stata una mia richiesta. Perché avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all’apporto degli esterni. Il nostro campo è notoriamente molto piccolo, quindi ho chiesto di poter fare questa modifica. Anzi, l’anno prossimo dovremmo allargarlo ancora di più».
Non è un caso: un terreno di gioco più ampio favorisce il possesso palla e l’uso dell’ampiezza, mentre spazi più ridotti aumentano i contrasti e spingono verso un calcio più diretto e verticale. Resta ora da capire se questo intervento si tradurrà in benefici concreti per l’identità di gioco della squadra. Dal punto di vista regolamentare, l’allargamento del campo rientra nelle possibilità concesse ai club di Serie A.
Nelle scorse settimane la società ha comunicato la richiesta alla Lega, che dopo un sopralluogo ha dato il via libera definitivo. Le misure massime consentite nel campionato italiano sono 105×68 metri: il Sinigaglia, che in precedenza misurava 105×65, è stato portato a 66 metri di larghezza. Per le prossime stagioni resta quindi un ulteriore margine di due metri per avvicinarsi al limite massimo previsto per il rettangolo di gioco.