Da Comolli a Suwarso, tutti i protagonisti del Business Of Football Summit del FT

Tante le personalità che saranno protagoniste, dal presidente della Liga spagnola Javier Tebas al numero uno del Como Mirwan Suwarso, passando per il CEO della Juventus Damien Comolli (nominato a fine novembre al posto di Maurizio Scanavino) e Francesco Calvo , prima dirigente alla Juventus e ora President of Business Operations dell’Aston Villa, club della Premier League inglese.

Torna a Londra il FT Business of Football Summit, manifestazione organizzata dal quotidiano britannico Financial Times, dedicata al mondo del calcio e alle sue novità. Il titolo dell’evento per il 2026 sarà “The global gathering of leaders in football and finance” e si terrà a Londra il prossimo 25-26 febbraio.

Si tratta dell’ottava edizione del Business of Football Summit che, come si legge dal sito ufficiale, ha come obiettivo quello di approfondire i modelli di crescita più efficaci in un contesto di investimento complesso, caratterizzato da regolamentazioni sempre più stringenti, costi operativi elevati, diversificazione dei ricavi e percorsi verso la redditività ancora incerti.

Il Summit riunirà investitori di primo piano, dirigenti di club e leghe, regolatori, broadcaster e innovatori tecnologici per discutere di questi temi e di molti altri, tra cui il prossimo Mondiale FIFA, l’ulteriore sviluppo del calcio femminile, il boom degli stadi e l’impatto sempre più rapido della tecnologia sul coinvolgimento dei tifosi e sullo sport in generale. I partecipanti condivideranno le loro analisi e prospettive in dialogo con i giornalisti del Financial Times, sia in presenza a Londra sia in modalità virtuale davanti a un pubblico globale.

Tra gli speaker annunciati: