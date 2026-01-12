L'ex CEO del Bernabeu entra ai vertici di Arctos, il fondo socio di Atalanta, PSG e Liverpool

Come riporta il quotidiano spagnolo El Confidential, Lopez-Vilas è stato, dal 2022 fino all’estate scorsa, amministratore delegato dell’ Estadio Santiago Bernabeu , la società che gestisce lo stadio del Real Madrid. La separazione dal club madrileno è arrivato dopo i problemi emersi durante l’importante ristrutturazione dell’impianto di Madrid fra cui quelli legati al rumore e all’assenza della licenza per i concerti e i costi più alti del previsto per la ristrutturazione. Prima di approdare al club madrileno, López-Vilas era stato direttore degli investimenti del Grupo Millenium e, in precedenza, direttore del business di OHL Desarrollos .

Dopo la notizia dell’intesa per l’acquisto di Arctos Partners da parte di KKR , in un’operazione che valuta l’investitore specializzato nel mondo dello sport circa 1 miliardo di dollari e che prevede il mantenimento dell’attuale management, emergono altre novità per quanto riguarda il gruppo statunitense. Innesto importante ai vertici della società, dove Santiago Lopez-Vilas è stato nominato come socio gestore della divisione europea.

Arctos Partners è uno degli attori più influenti del mercato sportivo per diversi motivi. È socio di minoranza di grandi club come il Paris Saint-Germain e il Liverpool, della scuderia di Formula 1 Aston Martin, dove corre Fernando Alonso, e soprattutto detiene partecipazioni in numerose squadre delle cinque principali leghe professionistiche statunitensi.

Una possibilità concessa direttamente dall’amministrazione statunitense che ha riconosciuto Arctos come unico fondo di investimento autorizzato a investire contemporaneamente in tutti gli sport made USA come NBA, MLB, NHL, MLS e NFL. Così Arctos vanta numerose partecipazioni nelle maggiori franchigie. In questo ampio portafoglio figurano, tra le altre, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers, Sacramento Kings e Memphis Grizzlies della NBA; Los Angeles Dodgers, Houston Astros, Boston Red Sox e Chicago Cubs della MLB; New Jersey Devils, Minnesota Wild, Tampa Bay Lightning e Pittsburgh Penguins della NHL.

Per quanto riguarda l’Europa, Arctos gestisce circa 14 miliardi di dollari di asset grazie anche alla quota del 12,5% detenuta nel PSG, acquisita con un investimento di 560 milioni di euro. Il fondo ha inoltre partecipazioni in Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool, e nell’Atalanta (di cui è socio di minoranza), oltre a possedere il 20% di Aston Martin.