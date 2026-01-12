Il Gruppo Nem pronto a presentare un'offerta a Gedi per rilevare La Stampa

Il Gruppo Nem (Nord Est Multimedia) conferma l’interesse e l’impegno di tutti i soci per una acquisizione del quotidiano La Stampa, uno dei quotidiani di proprietà di Gedi, gruppo editoriale della holding della famiglia Agnelli-Elkann Exor, che controlla a sua volta Ferrari e Juventus ed è prima azionista di Stellantis.

Nel dettaglio, comunica una nota diffusa, lo scorso 7 gennaio il CdA di Nem ha deliberato all’unanimità di dar seguito formale agli accordi intercorsi con Gedi già nei mesi scorsi. Con questo obiettivo, come da intese, verrà dunque presentata nei prossimi giorni un’offerta non vincolate per l’acquisizione del quotidiano La Stampa per procedere così a una trattativa in esclusiva.