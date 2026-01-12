Il Gruppo Nem pronto a presentare un'offerta a Gedi per rilevare La Stampa

Il Gruppo Nem (Nord Est Multimedia) conferma l’interesse e l’impegno di tutti i soci per una acquisizione del quotidiano La Stampa, uno dei quotidiani di proprietà di Gedi, gruppo editoriale della holding della famiglia Agnelli-Elkann Exor, che controlla a sua volta Ferrari e Juventus ed è prima azionista di Stellantis.
Nel dettaglio, comunica una nota diffusa, lo scorso 7 gennaio il CdA di Nem ha deliberato all’unanimità di dar seguito formale agli accordi intercorsi con Gedi già nei mesi scorsi. Con questo obiettivo, come da intese, verrà dunque presentata nei prossimi giorni un’offerta non vincolate per l’acquisizione del quotidiano La Stampa per procedere così a una trattativa in esclusiva.
Nella nota ufficiale del gruppo, pubblicata quest’oggi: «Anche a seguito di alcune informazioni inesatte apparse su alcuni media, il Gruppo NEM (Nord Est Multimedia) desidera chiarire la propria posizione in merito all’operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa. A conferma dell’interesse e dell’impegno di tutti soci, lo scorso 7 gennaio 2026 il Consiglio di Amministrazione di NEM ha deliberato all’unanimità di dar seguito formale agli accordi intercorsi con GEDI già nei mesi scorsi. Con questo obiettivo, come da intese, verrà dunque presentata nei prossimi giorni un’offerta non vincolate per l’acquisizione del quotidiano La Stampa per procedere così a una trattativa in esclusiva».
«Oltre agli attuali soci di NEM, le adesioni al progetto coinvolgono anche esponenti del mondo dell’imprenditoria e degli investitori istituzionali del Nord Ovest in una logica di piena rappresentanza delle regioni in cui La Stampa è insediata. L’obiettivo del progetto è di valorizzare l’identità del quotidiano nazionale per farne un esempio del miglior giornalismo ed essere un’autorevole “voce del territorio” in continuità con il progetto alla base della nascita del Gruppo NEM a Nordest», conclude la nota.