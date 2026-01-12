Dal Como al Pisa, quanto sono grandi i campi dei club di Serie A

Le misure dei campi da calcio sono andate via via sempre più uniformandosi negli anni, anche ogni tanto il tema viene riportato a galla. E’ accaduto per esempio dopo alcune sfide al Picco, stadio dello Spezia , il cui terreno di gioco misura 105×65 metri, meno rispetto agli standard. Ma quanto misurano in lunghezza e larghezza i campi dei 18 stadi di Serie A?

Una modifica ritenuta importante per il tecnico dei comaschi con la propria squadra che sviluppa il gioco molto in ampiezza soprattutto con gli esterni d’attacco. «Sì, è stata una mia richiesta. Perché avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all’apporto degli esterni. Il nostro campo è notoriamente molto piccolo, quindi ho chiesto di poter fare questa modifica. Anzi, l’anno prossimo dovremmo allargarlo ancora di più», ha commentato il tecnico.

Misure campi Serie A – Tutti i dati per la stagione 2025/26

Se la lunghezza è uguale per tutti i campi delle squadra di A, pari a 105 metri, a cambiare in alcuni casi è proprio la larghezza del campo da gioco che nel massimo campionato va da un minimo di 65 a un massimo di 68 metri, misura limite prevista dal regolamento.

Come si evince dall’elenco che segue, quasi tutti gli stadi di Serie A mantengono le stesse misure per i campi da gioco. Fanno eccezione il Sinigaglia di Como (allargato di un metro, ma con misure ancora inferiori allo standard), la Unipol Domus di Cagliari e la Cetilar Arena di Pisa. Di seguito le misure ufficiali dei 18 campi della stagione 2025/26:

Atalanta – New Balance Arena (105 x 68 metri)

Bologna – Stadio Dall’Ara (105 x 68)

Cremonese – Stadio Zini (105 x 68)

Fiorentina – Stadio Franchi (105 x 68)

Genoa – Stadio Ferraris (105 x 68)

Inter – Stadio Meazza (105 x 68)

Juventus – Allianz Stadium (105 x 68)

Lazio – Stadio Olimpico (105 x 68)

Lecce – Stadio Via del Mare (105 x 68)

Milan – Stadio Meazza (105 x 68)

Napoli – Stadio Maradona (105 x 68)

Parma – Stadio Tardini (105 x 68)

Roma – Stadio Olimpico (105 x 68)

Sassuolo – Mapei Stadium (105 x 68)

Torino – Stadio Olimpico Grande Torino (105 x 68)

Udinese – Bluenergy Stadium (105 x 68)

Verona – Stadio Bentegodi (105 x 68)

Como – Stadio Sinigaglia (105 x 66)

Cagliari – Unipol Domus (105 x 65)

Pisa – Cetilar Arena (105 x 65)

Infine, nel documento pubblicato a inizio stagione dalla Lega Serie A, è specificato che 12 stadi su 18 (ricordando che San Siro e l’Olimpico di Roma ospitano quattro squadre) prevedono il sistema di riscaldamento del campo da gioco. Gli impianti a esserne sprovvisti sono il Dall’Ara a Bologna, il Ferraris a Genova, il Via del Mare a Lecce, il Tardini a Parma, il Maradona a Napoli e la Cetilar Arena di Pisa.