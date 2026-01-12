«Il Real Madrid comunica che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine alla sua esperienza come allenatore della prima squadra». Con questa nota, la società della capitale spagnola ha annunciato la separazione dal tecnico ex Bayer Leverkusen, arrivato la scorsa estate.

«Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutto il madridismo, perché è una leggenda del Real Madrid e ha rappresentato in ogni momento i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre casa sua. Il club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata in questo periodo, augurando loro il meglio per questa nuova fase delle rispettive vite», ha concluso il club.