«Il Real Madrid comunica che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine alla sua esperienza come allenatore della prima squadra». Con questa nota, la società della capitale spagnola ha annunciato la separazione dal tecnico ex Bayer Leverkusen, arrivato la scorsa estate.
«Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutto il madridismo, perché è una leggenda del Real Madrid e ha rappresentato in ogni momento i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre casa sua. Il club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata in questo periodo, augurando loro il meglio per questa nuova fase delle rispettive vite», ha concluso il club.
Lo stesso Real Madrid ha successivamente annunciato con un comunicato ufficiale di aver rimpiazzato il tecnico con Alvaro Arbeloa, che a giugno era stato nominato nuovo allenatore del Real Madrid Castilla (la seconda squadra dei Blancos). «Il Real Madrid comunica che Alvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra», recita una seconda nota.
La stagione del Real Madrid è stata finora segnata da alcune difficoltà. I Blancos sono reduci dalla sconfitta nella finale della Supercoppa spagnola contro il Barcellona e in campionato si trovano attualmente al secondo posto, a quattro punti di distanza dalla vetta (occupata sempre dai blaugrana di Flick).