L’Inter in vetta anche sui social: sorpassata la Juventus

La prima giornata del girone di ritorno di Serie A segna un cambio della guardia, ma non in campionato: Chivu scalza Spalletti dal trono e conquista la prima posizione nella classifica social. Proprio la sfida di San Siro monopolizza il dibattito online, tra l’ira di Antonio Conte e le rivendicazioni di De Laurentiis, mentre i media incoronano il Napoli.
Questo il verdetto della rilevazione del 2025/26 di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social, stampa e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla ventesima giornata.
MediaScore 20^ giornata – Come cambia la classifica sui social
L’Inter, oltre ad essere in testa alla classifica di Serie A, prende la prima posizione sui social con 41.200 menzioni da parte di tifosi e utenti, mentre la Juventus retrocede in seconda (37.900). Lo scontro tra i club di serie A riguarda solo il vertice. Milan, Napoli e Roma rimangono stabili in terza (35.700), quarta (33.200) e quinta (23.200) posizione.
Osservando la classifica social, il miglior avanzamento è quello del Parma che conquista il campo in puglia e sale in dodicesima posizione con 7.200 menzioni sui social. Al contrario, il Cagliari ottiene il risultato peggiore in classifica, perdendo ben dieci posizioni e classificandosi diciannovesimo con sole 3.400 menzioni.
I temi del dibattito
Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:
- Inter-Napoli monopolizza i social. Il big match scudetto tra Inter e Napoli, terminato con un pirotecnico 2-2 che mantiene i nerazzurri in vetta, infiamma i social. Al centro soprattutto Conte, McTominay e Lautaro. La sfida è stata segnata dall’ira del tecnico azzurro, espulso dopo le furiose proteste per un rigore concesso all’Inter. Nonostante l’inferiorità in panchina, il Napoli ha reagito grazie a un immenso Scott McTominay, autore di una doppietta e premiato come migliore in campo. Lo scozzese ha poi acceso il dibattito digitale dopo le dichiarazioni che lamentavano le troppe assenze: “Togliete a loro Lautaro, Thuram e Barella come a noi mancano Lukaku e De Bruyne e vediamo”. Sulla stessa linea De Laurentiis, che su X ha celebrato la squadra: “Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?”.
- Pareggio al Franchi. L’1-1 tra Fiorentina e Milan ha acceso i social, segnando un passaggio cruciale per entrambe le formazioni. I rossoneri di Allegri, pur salvati al 90′ da un guizzo di Nkunku, falliscono l’aggancio in vetta all’Inter e subiscono le critiche dei tifosi per il secondo rallentamento consecutivo. Dall’altra parte, il tecnico viola elogia la prova di sacrificio dei suoi, trascinati dal gol del giovane Comuzzo. Nonostante la gioia sfumata nel finale, la Fiorentina lancia segnali di rinascita in ottica salvezza. Sui social, i tifosi milanisti iniziano a interrogarsi sulla tenuta fisica della squadra, mentre la piazza viola si stringe attorno a Vanoli.
MediaScore 20^ giornata – Classifica media
La classifica delle citazioni dei media tradizionali e online questa settimana subisce molteplici variazioni, soprattutto al vertice. Cambio di rotta per il Napoli: gli azzurri dopo il pareggio a San Siro, conquistano la vetta risalendo la classifica di tre posizioni (17.260). Seguono i nerazzurri che salgono secondi con 15.945 citazioni. Perde una posizione la squadra di Gasperini, che si piazza terza sui media con 14.693 citazioni.
Tracollo per la Juventus che dalla prima posizione passa alla quarta con 14.286 citazioni, mentre chiude quinto il Milan (13.946).
Analisi del sentiment
L’analisi del sentiment settimanale conferma una netta prevalenza neutra delle conversazioni (tra il 75% e l’81%), riflettendo un dibattito molto concentrato sulle trattative invernali.
L’Inter questa settimana conquista il titolo di club più solido, con un sentiment positivo al 9% e una negatività contenuta al 12%. Di segno opposto il clima in casa Napoli, che registra la negatività più alta (15%): dopo il pareggio con l’Inter e con il Verona, l’infortunio di Neres e le altre grandi assenze, hanno riacceso i timori sui limiti della rosa. Anche il Milan (11% negativo, 8% positivo) vive una fase di tensione per i pareggi consecutivi in campo.
La Roma presenta un dato speculare a quello rossonero (11% negativo, 9% positivo), specchio di una piazza che gode del quarto posto ma soffre l’attesa per un mercato “faticoso” sui nomi di Raspadori e Zirkzee. Infine, la Juventus chiude con un sentiment quasi in equilibrio (10,4% negativo, 9,6% positivo), divisa tra il rammarico per il passo falso di Lecce e la suggestione del possibile ritorno di Federico Chiesa.