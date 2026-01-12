L’Inter in vetta anche sui social: sorpassata la Juventus

Il big match scudetto tra Inter e Napoli, terminato con un pirotecnico 2-2 che mantiene i nerazzurri in vetta, infiamma i social. Al centro soprattutto Conte, McTominay e Lautaro. La sfida è stata segnata dall’ira del tecnico azzurro, espulso dopo le furiose proteste per un rigore concesso all’Inter. Nonostante l’inferiorità in panchina, il Napoli ha reagito grazie a un immenso Scott McTominay, autore di una doppietta e premiato come migliore in campo. Lo scozzese ha poi acceso il dibattito digitale dopo le dichiarazioni che lamentavano le troppe assenze: “Togliete a loro Lautaro, Thuram e Barella come a noi mancano Lukaku e De Bruyne e vediamo”. Sulla stessa linea De Laurentiis, che su X ha celebrato la squadra: “Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?”.