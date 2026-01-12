Fiorentina, l'arrivo di Paratici slitta a febbraio: finirà il mercato al Tottenham

Secondo alcune fonti, motivi personali avrebbero inciso sulla tempistica della decisione di Paratici di lasciare il Tottenham così poco tempo dopo il suo rientro. Paratici aveva ripreso ufficialmente a lavorare per gli Spurs lo scorso ottobre, al termine della squalifica di 30 mesi da ogni attività calcistica per il caso plusvalenze alla Juventus, assumendo il ruolo di co-direttore sportivo al fianco di Johan Lange. In precedenza, era stato managing director of football del Tottenham dal giugno 2021, nominato dall’allora presidente esecutivo Daniel Levy.

All’inizio di quest’anno Paratici aveva avuto colloqui anche con il Milan, prima che il club rossonero nominasse Igli Tare come direttore sportivo nel mese di maggio. Il precedente direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha lasciato l’incarico di comune accordo con la società a novembre, dopo un avvio di stagione disastroso, e non è stato ancora sostituito. Attualmente la Fiorentina occupa il 18° posto in Serie A, con appena due vittorie in 20 partite di campionato.

Il ritorno di Paratici rappresenta l’ultimo sviluppo di rilievo in un anno di profondi cambiamenti per il Tottenham: ad aprile è stato nominato CEO Vinai Venkatesham, mentre in estate Thomas Frank ha sostituito Ange Postecoglou alla guida tecnica. Nello stesso mese, la storica dirigente Donna-Maria Cullen ha lasciato il consiglio di amministrazione e, a settembre, Daniel Levy è stato rimosso dalla carica di presidente degli Spurs dopo 24 anni alla guida del club.

Prima della sua prima esperienza al Tottenham, Paratici ha ricoperto per 11 anni il ruolo di direttore sportivo della Juventus, supervisionando uno dei periodi più vincenti della storia del club bianconero, con nove scudetti consecutivi e due finali di Champions League raggiunte.