Questa volta, le due squadre si affronteranno in Coppa di Francia , sfida valida per i sedicesimi di finale della manifestazione. Chi avrà la meglio affronterà il Tolosa – di proprietà di RedBird, il fondo che controlla anche il Milan – nel prossimo turno, dopo che la formazione del sud della Francia ha avuto la meglio sull’Angers.

Due sfide nell’arco di una settimana, dopo un’astinenza durata quasi 36 anni . La Parigi del calcio si appresta a vivere il secondo derby di stagione tra Paris Saint-Germain e Paris FC, dopo quello del 4 gennaio – che si è concluso 2-1 a favore della squadra Campione di Francia e d’Europa in carica –, che ha riportato una stracittadina della capitale nel massimo livello del calcio francese.

PSG Paris FC dove vederla? Due colossi a confronto

Quello tra PSG e Paris FC (in campo ancora al Parco dei Principi) sarà dunque il secondo atto di una sfida che, come raccontato da Calcio e Finanza in un recente editoriale, potrebbe rilanciare il calcio transalpino nei prossimi anni. Se, come è noto, dietro al PSG c’è una delle proprietà più munifiche del mondo, ovvero quella degli emiri del Qatar tramite la Qatar Sports Investments (la holding controllata a sua volta dal Qatar Investment Authority), anche i scoi del Paris FC non sono esattamente persone dal portafoglio vuoto.

Dal 2024/25 l’azionista di maggioranza della seconda squadra della Ville Lumiere, con il 55% (quota destinata a salire all’85% nel 2027), è Financière Agache – holding che controlla il colosso del lusso LVMH – che fa capo a Bernard Arnault, uomo di affari che è sempre in lizza con Jeff Bezos ed Elon Musk per il primato di persona più ricca nel mondo.

Oltre agli Arnault nell’azionariato e al presidente Pierre Ferracci (che manterrà il 30% fino al 2027), con il restante 11% (quota destinata a salire al 15%) c’è la Red Bull di patron Mark Mateschitz (erede del fondatore Dietrich), che dopo aver lanciato il RB Lipsia in Germania e il RB Salisburgo in Austria (oltre ad altre squadre negli altri continenti) è voluta entrare in Francia affiancando la potentissima famiglia Arnault nel Paris FC.

Con questi soci il club, che era a metà classifica in Ligue 2 al momento dell’ingresso dei nuovi azionisti, è stato prima promosso in Ligue 1 e adesso alla sua prima stagione nella massima serie sta cercando di salvarsi, tanto che secondo la stampa transalpina in questo mercato di gennaio varerà importanti operazioni in entrata (è già arrivato in prestito l’italiano Luca Koleosho). È evidente però che avendo due soci di questa portata, il progetto non può essere che di medio-lungo termine e punta non solo a dare a Parigi una seconda squadra di livello e un derby nella massima serie, ma anche a dare respiro all’intero movimento calcistico.

PSG Paris FC dove vederla? La sfida in diretta streaming

Ma dove si potrà seguire l’incontro di questa sera? Se il match di campionato è stato visibile su Ligue 1+ (il canale di Lega lanciato a inizio stagione), il match di Coppa di Francia si potrà vedere in diretta streaming su Como TV. I contenuti della piattaforma sono disponibili al prezzo di 2,99 euro per tutta la stagione 2025/26.