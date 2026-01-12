Champions, Adidas celebra i 25 anni di partnership con un pallone speciale

Grande protagonista, come detto, è il pallone celebrativo Finale 1 . Il pallone del 25° anniversario ripropone gli stessi colori e la stessa grafica visti nel primo design “starball” del 2001, introducendo al contempo un moderno effetto cangiante che passa gradualmente dal nero al viola in base all’angolazione. La sfera sarà utilizzata nelle ultime due giornate della prima fase della Champions League 2025/26, in programma a fine gennaio.

In occasione del 25° anniversario della collaborazione con la UEFA Champions League , Adidas ha svelato quest’oggi un pallone ufficiale in edizione limitata. Ma non solo, per l’occasione è stata istituita una campagna speciale per celebrare i momenti indimenticabili e i giocatori leggendari che hanno contraddistinto il gioco del calcio in questi ultimi anni.

Per onorare questo traguardo, Adidas ha anche creato uno speciale logo per il 25° anniversario, ben visibile sul pallone a simboleggiare il rapporto duraturo con la Champions League e i giocatori che ne hanno segnato la storia. Mantenendo elevati standard di gioco, il pallone adotta la stessa costruzione senza cuciture termosaldata presente nei recenti Palloni Ufficiali della UEFA Champions League, garantendo prestazioni d’élite attraverso precisione, consistenza e controllo ottimali in tutte le condizioni di gioco.

Per rendere omaggio a questa eredità, Adidas ha riunito leggende passate, presenti e future della Champions League in una serie di immagini. Zinedine Zidane, Leo Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé e Lamine Yamal appaiono uniti intorno al pallone che è stato al centro dei loro momenti decisivi, rappresentando 25 anni iconici di storia e il passaggio di testimone alle generazioni future.