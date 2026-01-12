Caso arbitri, è il giorno del giudizio: a processo il presidente dell'AIA Zappi

Tensioni, divisioni interne e accuse durissime: il momento della verità è arrivato. Questa mattina il presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), Antonio Zappi, comparirà davanti al Tribunale federale di Roma: l’udienza è fissata per le 11, nella sede di via Campania.

La Procura federale gli contesta di aver favorito le dimissioni di alcuni dirigenti arbitrali attraverso comportamenti giudicati pressanti e non corretti. In particolare, avrebbe spinto all’uscita Ciampi e Pizzi, allora responsabili delle designazioni per Serie C e D, per liberare spazio agli ex fischietti Orsato e Braschi. Una eventuale condanna anche minima – due mesi e un giorno – basterebbe a determinarne la decadenza, considerata una precedente inibizione di dieci mesi già scontata.