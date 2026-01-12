Supercoppe in Arabia: l’Italia arranca, per le spagnole il triplo dei tifosi e stadi pieni al 90%

Mentre in Italia Inter e Napoli davano vita a un big match ricco di gol e giocate nella corsa alla vetta della Serie A, il Barcellona si laureava campione nell’edizione 2026 della Supercoppa di Spagna. Dopo le squadre italiane, anche le spagnole sono volate in Arabia Saudita per disputare il loro torneo con la formula Final Four e i blaugrana hanno avuto la meglio nella finalissima contro il Real Madrid con il risultato di 3-2.
Per assistere all’ultimo atto, andato in scena al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, si sono presentati oltre 60mila spettatori, in uno stadio che ne tiene poco più di 62mila (per un tasso di riempimento di quasi il 97%). Numeri decisamente superiori rispetto a quelli fatti registrare da Napoli, Milan, Inter e Bologna per le partite andate in scena a Riad (città con 7 milioni di abitanti, contro i 3,5 milioni di Gedda).
Allargando il confronto a tutta la competizione, le partite di Supercoppa italiana – che si sono giocate al King Saud University Stadium di Riad (25mila spettatori) – hanno fatto registrare complessivamente 59mila spettatori e un tasso di riempimento del 79%. Solo la sfida tra Napoli e Milan è andata quasi sold out, mentre la semifinale Inter-Bologna e la finale Napoli-Bologna si sono fermate rispettivamente a poco più di 16mila e a quasi 18mila spettatori.
Queste le cifre partita per partita:
- Milan–Napoli – 24.941 spettatori → riempimento 99,8%
- Inter–Bologna – 16.591 spettatori → riempimento 66,4%
- Napoli–Bologna – 17.869 spettatori → riempimento 71,5%
- Totale competizione – 59.401 spettatori → riempimento 79,2%
Numeri decisamente diversi, dicevamo, rispetto a quelli della Supercoppa di Spagna, che ha potuto contare su club del blasone di Barcellona e Real Madrid, che in questa fase storica vantano un richiamo decisamente superiore all’estero. In totale, i tifosi accorsi per il match hanno superato quota 166mila – il triplo rispetto a quelli delle sfide tra squadre di Serie A – con un tasso di riempimento dell’89%.
La prima semifinale – quella tra Barcellona e Athletic Bilbao – si è “fermata” a 50mila spettatori e l’80% di riempimento, mentre la sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid ha toccato i 55mila spettatori e l’89% di riempimento. Numeri che sono cresciuti fino alla finale, con il Clasico Barcellona-Real Madrid che ha chiuso con 60mila spettatori e quasi il 97% di riempimento.
Di seguito, il dettaglio sfida per sfida:
- Barcellona–Athletic Bilbao – 50.141 spettatori → riempimento 80,6%
- Atlético Madrid–Real Madrid – 55.651 spettatori → riempimento 89,4%
- Barcellona–Real Madrid – 60.326 spettatori → riempimento 96,9%
- Totale competizione – 166.118 spettatori → riempimento 89,0%