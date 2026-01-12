Supercoppe in Arabia: l’Italia arranca, per le spagnole il triplo dei tifosi e stadi pieni al 90%

Mentre in Italia Inter e Napoli davano vita a un big match ricco di gol e giocate nella corsa alla vetta della Serie A, il Barcellona si laureava campione nell’edizione 2026 della Supercoppa di Spagna . Dopo le squadre italiane, anche le spagnole sono volate in Arabia Saudita per disputare il loro torneo con la formula Final Four e i blaugrana hanno avuto la meglio nella finalissima contro il Real Madrid con il risultato di 3-2.

Allargando il confronto a tutta la competizione, le partite di Supercoppa italiana – che si sono giocate al King Saud University Stadium di Riad (25mila spettatori) – hanno fatto registrare complessivamente 59mila spettatori e un tasso di riempimento del 79%. Solo la sfida tra Napoli e Milan è andata quasi sold out, mentre la semifinale Inter-Bologna e la finale Napoli-Bologna si sono fermate rispettivamente a poco più di 16mila e a quasi 18mila spettatori.

Queste le cifre partita per partita:

Milan–Napoli – 24.941 spettatori → riempimento 99,8%

Inter–Bologna – 16.591 spettatori → riempimento 66,4%

Napoli–Bologna – 17.869 spettatori → riempimento 71,5%

Totale competizione – 59.401 spettatori → riempimento 79,2%

Numeri decisamente diversi, dicevamo, rispetto a quelli della Supercoppa di Spagna, che ha potuto contare su club del blasone di Barcellona e Real Madrid, che in questa fase storica vantano un richiamo decisamente superiore all’estero. In totale, i tifosi accorsi per il match hanno superato quota 166mila – il triplo rispetto a quelli delle sfide tra squadre di Serie A – con un tasso di riempimento dell’89%.

La prima semifinale – quella tra Barcellona e Athletic Bilbao – si è “fermata” a 50mila spettatori e l’80% di riempimento, mentre la sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid ha toccato i 55mila spettatori e l’89% di riempimento. Numeri che sono cresciuti fino alla finale, con il Clasico Barcellona-Real Madrid che ha chiuso con 60mila spettatori e quasi il 97% di riempimento.

Di seguito, il dettaglio sfida per sfida: