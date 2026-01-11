In campo ci saranno da un lato il Barcellona e dall’altra parte il Real Madrid, che hanno sconfitto rispettivamente Bilbao e Atletico Madrid. Come accaduto l’anno scorso, anche per questa stagione Cronache di Spogliatoio trasmetterà la finalissima della competizione in diretta e gratuitamente sul proprio canale YouTube . Ma a differenza di quanto accaduto nel recente passato, il media ha annunciato di avere acquisito i diritti di trasmissione della Supercoppa spagnola per le prossime tre edizioni.

Supercoppa spagnola finale dove vederla – Il format

Il format della Supercoppa spagnola non è cambiato, ispirando anche la Lega Serie A per il torneo che è andato in scena nelle scorse settimane, e come detto sono state quattro le partecipanti anche quest’anno. Erano presenti Barcellona, vittorioso sia in Liga che in Copa del Rey lo scorso anno e detentore del trofeo, Real Madrid (secondo classificato in Liga e finalista di Copa del Rey), Atletico Madrid (terzo classificato in Liga) e Athletic Bilbao (quarto classificato in Liga).

Dopo le finali del 7 e dell’8 gennaio, la finalissima andrà dunque in scena questa sera, domenica 11 gennaio. Teatro dell’ultimo atto (così come delle altre sfide) è il King Abdullah Sports City di Gedda, Arabia Saudita con i suoi oltre 60mila posti a sedere.

Supercoppa spagnola finale dove vederla – Il programma

Di seguito il programma della finale della Supercoppa spagnola 2026: