Dopo la trasferta delle squadre di Serie A in quel di Riad – capitale dell’Arabia – per disputare la Supercoppa italiana 2025, vinta dal Napoli, tocca ora alla Spagna decretare il vincitore della competizione nel Paese saudita. Questa sera, domenica 11 gennaio, si concluderà infatti la Supercoppa spagnola 2026, edizione che vedrà ancora una volta protagoniste le big del calcio iberico.
In campo ci saranno da un lato il Barcellona e dall’altra parte il Real Madrid, che hanno sconfitto rispettivamente Bilbao e Atletico Madrid. Come accaduto l’anno scorso, anche per questa stagione Cronache di Spogliatoio trasmetterà la finalissima della competizione in diretta e gratuitamente sul proprio canale YouTube. Ma a differenza di quanto accaduto nel recente passato, il media ha annunciato di avere acquisito i diritti di trasmissione della Supercoppa spagnola per le prossime tre edizioni.
Supercoppa spagnola finale dove vederla – Il format
Il format della Supercoppa spagnola non è cambiato, ispirando anche la Lega Serie A per il torneo che è andato in scena nelle scorse settimane, e come detto sono state quattro le partecipanti anche quest’anno. Erano presenti Barcellona, vittorioso sia in Liga che in Copa del Rey lo scorso anno e detentore del trofeo, Real Madrid (secondo classificato in Liga e finalista di Copa del Rey), Atletico Madrid (terzo classificato in Liga) e Athletic Bilbao (quarto classificato in Liga).
Dopo le finali del 7 e dell’8 gennaio, la finalissima andrà dunque in scena questa sera, domenica 11 gennaio. Teatro dell’ultimo atto (così come delle altre sfide) è il King Abdullah Sports City di Gedda, Arabia Saudita con i suoi oltre 60mila posti a sedere.
Supercoppa spagnola finale dove vederla – Il programma
Di seguito il programma della finale della Supercoppa spagnola 2026:
- Barcellona-Athletic Bilbao – 5-0
- Atletico Madrid-Real Madrid – 1-2
- Finale, 11 gennaio 2026, ore 20