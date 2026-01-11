Scontri tra tifosi di Como e Bologna: due arresti e 53 bolognesi denunciati

Sono un uomo di Bologna di 34 anni già noto per precedenti violazioni commesse in contesti analoghi, e un ragazzo di 25 anni residente a Ferrara, lui pure con precedenti penali e di polizia, che nel gennaio del 2025 aveva finito di scontare due anni di Daspo.

Sono in tutto 53 i tifosi del Bologna denunciati dalla polizia per il reato di rissa aggravata dopo gli scontri avvenuti ieri in centro città con i tifosi del Como , poco prima della partita in programma allo stadio Sinigaglia. Due di loro, secondo quanto riportato da La Provincia di Como , sono stati arrestati per il reato di lancio di oggetti durante una manifestazione sportiva e per resistenza aggravata.

La rissa tra opposte tifoserie si era scatenata quando un gruppo di tifosi bolognesi, alcuni dei quali armati di aste e cinghie e il volto coperto, erano riusciti a fare arrestare nelle vicinanze dello stadio il pullman sul quale viaggiavano, scendendo a terra e cercando lo scontro, i cui effetti erano stati limitati dall’intervento delle forze di polizia.

In tutto sul pullman viaggiavano 70 ultras bolognesi, tra cui 10 minorenni e 4 donne. Tutti i 10 minorenni sono stati riaffidati ai loro genitori, fatti venire appositamente da Bologna. La questura di Como ha reso noto che per tutti i 53 tifosi denunciati sono in corso di redazione i provvedimenti di Daspo calibrati ai precedenti di polizia ed alle condotte di ciascuno di loro.