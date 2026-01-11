Come svelato dal sito specializzato Footy Headlines e dal giornalista Pasquale Guarro, il kit — realizzato da Nike — punta su un design colorblock deciso, con una parte superiore in blu , una sezione centrale e inferiore in nero e loghi in un arancione acceso che spezzano la tradizionale combinazione cromatica.

L’ Inter si prepara a ufficializzare la quarta divisa da gioco della stagione 2025/26. Una maglia che – come già noto da diverso tempo – sarà dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che prenderanno il via tra poco meno di un mese e si svolgeranno tra il capoluogo lombardo, il Veneto e il Trentino Alto-Adige.

Una delle novità più rilevanti riguarda proprio l’elemento grafico e simbolico della maglia: la divisa è dedicata ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e, al posto del classico Swoosh Nike, presenterà il logo ACG («All Conditions Gear») della casa americana. All’interno del colletto, inoltre, è presente una scritta speciale con la dicitura “Internazionale. All Conditions Gear. Milano.” e il marchio ACG in arancione.

Il logo dell’Inter, sempre secondo le immagini circolate online, presenta un bordo particolare, che ricorda una corda da arrampicata. Rispetto alle prime versioni trapelate, la maglia finale ha visto una evoluzione di stile: Nike avrebbe infatti abbandonato l’idea originaria di un pattern all-over per adottare questo più netto con blocchi di colore.

(Foto: Footy Headlines)La quarta maglia dovrebbe essere completata da pantaloncini blu e calze arancioni, secondo l’abbinamento proposto nei primi leak, e sarà disponibile per l’acquisto a partire da gennaio 2026.