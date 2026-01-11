Inter-Napoli, ma non solo: DAZN lancia l'offerta con sconto per sei mesi

DAZN ha lanciato una nuova promozione per tutti i nuovi abbonati e i vecchi clienti e rende disponibile il piano DAZN Full a sconto per sei mesi con un maxi sconto rispetto al prezzo di listino. Mentre la Serie A entra nel vivo – con la lotta Scudetto che vivrà un capitolo chiave, il big match tra Inter e Napoli -, la piattaforma propone un’offerta speciale valida fino alla fine del 12 gennaio 2026 (clicca qui per maggiori informazioni).

Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full e seguire Inter-Napoli e tanto altro sport – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per 6 mesi: 29,99 euro al mese invece di 44,99 euro, circa la metà del prezzo di listino. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza oltre i sei mesi.

Offerte DAZN – Cosa include il piano Full

Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full, gli utenti hanno accesso a:

Tutte le partite di Serie A Enilive in diretta streaming;

in diretta streaming; Le sfide di Serie BKT ;

; I campionati esteri e altri eventi calcistici;

Il meglio di Eurosport ;

; Un ampio catalogo di sport live e on demand.

Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegare fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.