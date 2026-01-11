Il paradosso di Elkann: Stellantis crolla, Exor trova un tesoro nell’auto usata

Un cortocircuito che ha il sapore della beffa. Exor finisce quasi per guadagnare più da un sito statunitense di vendita online di auto usate che dalla sua partecipazione industriale di riferimento, Stellantis . Il portale in questione è Carvana, quotato a Wall Street: attraverso il fondo Lingotto, la holding olandese vi ha investito 50 milioni di dollari nel marzo 2023, acquistando 5 milioni di azioni che oggi valgono circa 1,39 miliardi .

In termini relativi, le auto nuove prodotte in quantità sempre più ridotte da Stellantis sembrano rendere molto meno di una piccola partecipazione in un rivenditore di auto usate attivo negli Stati Uniti. Che Elkann si muova con maggiore disinvoltura nella finanza rispetto all’industria non è più una sorpresa. Su Carvana, in particolare, il tempismo dell’erede di Gianni Agnelli e del suo team è stato impeccabile: nel 2022 la società era a un passo dal fallimento, schiacciata dai debiti e da perdite per 2 miliardi di dollari, con il titolo precipitato a pochi dollari. Poi la svolta: ristrutturazione rapida, rilancio operativo e una corsa impressionante in Borsa.

Dai circa 10 dollari per azione del marzo 2023 — quando Lingotto aveva rilevato poco più del 3% — si è passati agli oltre 440 dollari attuali. Un balzo percentuale difficilmente quantificabile, che ha portato Carvana a superare una capitalizzazione di 62 miliardi di dollari. Nel frattempo, più il titolo saliva, più i gestori del fondo Lingotto alleggerivano la posizione, incassando plusvalenze molto consistenti. Oggi la partecipazione è scesa a 3,1 milioni di azioni, pari al 2,2% del capitale, ma vale comunque oltre 1,3 miliardi.