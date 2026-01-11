Calendario intasato, salta lo stage della Nazionale verso i playoff per i Mondiali

Niente stage . I timori di Gennaro Gattuso si sono trasformati in realtà. L’ufficialità arriverà a metà della prossima settimana, quando la Lega calcio comunicherà anticipi e posticipi delle giornate dell’1 e dell’8 febbraio e il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, ma lo scenario è ormai definito e non lascia spiragli.

Le gare più delicate della sua gestione, dunque, il commissario tecnico sarà costretto a prepararle a distanza. Telefonate ai giocatori, cene collettive quando possibile e un tour de force tra stadi e partite da osservare dal vivo per valutare eventuali innesti, da Bartesaghi a Palestra, passando per Zaniolo, Chiesa e Fagioli. Si era arrivati persino a ipotizzare lo spostamento di una giornata di campionato, la trentesima, ma quella soluzione non è mai stata realmente presa in considerazione.

Per quanto riguarda lo stage, il meccanismo era semplice: per andare incontro alle esigenze della Nazionale si pensava di liberare due giorni, più i viaggi, in una delle prime due settimane di febbraio — il 2 e 3 oppure, più probabilmente, il 9 e 10 — concentrando in una settimana un solo quarto di Coppa Italia e nell’altra i restanti tre. Anche in quel caso, però, il Ct avrebbe dovuto rinunciare ai giocatori impegnati nel quarto coincidente con lo stage e a quelli che militano all’estero, visto che i club stranieri avevano subito negato il permesso. La resa definitiva è arrivata quando è stato chiaro che la Lega non avrebbe rinunciato al posticipo del lunedì.

Nonostante il calendario intasato, la Lega proverà almeno ad anticipare il maggior numero possibile di partite della trentesima giornata, in programma il 22 marzo, per consentire un raduno a Coverciano. Quel giorno è prevista Fiorentina-Inter, ma se i viola dovessero qualificarsi agli ottavi di Conference League, spostare la gara del Franchi anche solo al sabato diventerebbe impraticabile. Così Gattuso, alla vigilia della sfida con l’Irlanda del Nord, potrà contare appena su un paio di allenamenti con il gruppo al completo.