Il Genoa: condanniamo tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei nostri tesserati

“Il Genoa condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati”. Il Genoa interviene così in difesa dei propri tesserati, in particolare di Nicolae Stanciu, per gli insulti sui social dopo il pareggio di ieri a San Siro contro il Milan.

Nel mirino dei social è finito in particolare quindi il centrocampista rumeno, sfortunato protagonista della gara dopo che al 99’ ha fallito il rigore che avrebbe regalato al vittoria ai rossoblu al Meazza, con la partita terminata poi sull’1-1. “Mi sono preso la responsabilità del rigore, ora mi assumo la responsabilità dei due punti persi. Chiedo scusa ai miei compagni e a tutti i tifosi del Genoa”, ha scritto lo stesso Stanciu in un messaggio pubblicato sui propri canali social.