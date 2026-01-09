Il Genoa: condanniamo tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei nostri tesserati

“Il Genoa condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati”. Il Genoa interviene così in difesa dei propri tesserati, in particolare di Nicolae Stanciu, per gli insulti sui social dopo il pareggio di ieri a San Siro contro il Milan.
Nel mirino dei social è finito in particolare quindi il centrocampista rumeno, sfortunato protagonista della gara dopo che al 99’ ha fallito il rigore che avrebbe regalato al vittoria ai rossoblu al Meazza, con la partita terminata poi sull’1-1. “Mi sono preso la responsabilità del rigore, ora mi assumo la responsabilità dei due punti persi. Chiedo scusa ai miei compagni e a tutti i tifosi del Genoa”, ha scritto lo stesso Stanciu in un messaggio pubblicato sui propri canali social.
“Prima della partita metto due rigoristi, per questa gara erano Malinovskyi e Martin, che però in quel momento era fuori entrambi”, ha spiegato il tecnico del Genoa Daniele De Rossi nel post-partita. “Sono stato io a mandare Stanciu sul dischetto, per quello che vedo in allenamento tutte le settimane. Scelta credo abbastanza comprensibile anche per l’esperienza di questo giocatore, poi il calcio è questo. Si sbaglia, si fa gol. Nicolae è un ragazzo meraviglioso, mi spiace veramente che non si sia tolto questa soddisfazione. Si allena sempre meglio di tutti, non ha mai abbassato il suo standard di professionalità”, ha concluso De Rossi.