Rottamazione Quinquies, arriva l’IA gratuita per tagliare le cartelle esattoriali fino al 50%

Un’intelligenza artificiale gratuita e dedicata alla rottamazione quinquies per aiutare contribuenti e imprese a capire, in tempo reale, se e come rientrare nel nuovo provvedimento previsto dalla legge di Bilancio 2026. È l’iniziativa lanciata da un team di esperti di fisco e imprese che da anni opera nell’assistenza a cittadini e aziende alle prese con cartelle esattoriali, pignoramenti e procedure di riscossione.

La rottamazione quinquies è la quinta definizione agevolata delle cartelle esattoriali e consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale dovuto, senza sanzioni e interessi, con la possibilità di accedere a piani di rateizzazione particolarmente lunghi. L’obiettivo è favorire la sostenibilità dei pagamenti e ridurre il magazzino dei crediti difficilmente esigibili.