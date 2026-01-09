Riparte la FA Cup: come funziona il torneo più antico del mondo

Il cuore della FA Cup è la sua apertura totale. Nel tabellone finale partecipano 124 squadre, ma il numero complessivo sale fino a 747 formazioni considerando anche le fasi di qualificazione. Un dato che racconta meglio di qualsiasi slogan l’essenza del torneo: professionisti e dilettanti nello stesso percorso, senza filtri.

Da stasera, con il terzo turno – quello che segna l’ingresso nel torneo delle big della Premier League – riparte ufficialmente la FA Cup. L’edizione 2025/26, la numero 145 della storia per una competizione istituita ufficialmente nel 1871, conferma i numeri-record e il fascino unico della competizione più antica del calcio mondiale. Ma come funziona FA Cup ? E perché è così diversa da tutte le altre coppe nazionali europee?

Come funziona FA Cup: sorteggio puro e niente teste di serie

Uno degli aspetti chiave per capire come funziona FA Cup è il sorteggio completamente casuale. Non esistono teste di serie: l’abbinamento è libero e il sorteggio stabilisce anche chi gioca in casa. È questo il meccanismo che rende possibili le celebri giant killings, con club dilettantistici che ospitano (e talvolta eliminano) squadre di Premier League.

Tuttavia, a partire dal 2024/25 il format ha previsto una novità: in caso di parità non sono più presenti le gare di replay a campo invertito per quanto riguarda il tabellone principale, per evitare di riempire ulteriormente il calendario delle big di Premier League. In caso di parità, quindi, si andrà ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore.

I turni e le “esenzioni” per le categorie superiori

Il percorso è lungo e stratificato:

un turno extra-preliminare;

un turno preliminare;

quattro turni di qualificazione;

sei turni del tabellone principale, seguiti da semifinali e finale.

Le squadre di categoria superiore entrano più avanti:

National League North e South: secondo turno di qualificazione;

National League: quarto turno di qualificazione;

League One e League Two: primo turno del tabellone principale (novembre);

Championship e Premier League: terzo turno, tradizionalmente nel primo weekend di gennaio.

Il record assoluto di partecipanti risale alla stagione 2008/09, con 762 squadre, primato eguagliato anche l’anno successivo.

La vincitrice della FA Cup ottiene la qualificazione diretta alla fase a gironi dell’UEFA Europa League, a meno che non sia già qualificata in Champions League tramite il campionato.

Il tabellone della FA CUP