Sky lancia l'offerta da 24,99 euro: tv e sport a metà prezzo fino a febbraio

Il 2026 è appena iniziato e Sky ha già lanciato un’offerta imperdibile: Sky TV e Sky Sport a 24,99 euro al mese per 18 mesi.
La promozione, valida fino al 15 febbraio 2026, oltre ai due pacchetti include Sky Ultra HD e l’app Sky Go inclusi nel prezzo.
Il calcio europeo al centro dell’offerta
La tempistica della promozione coincide con la fase più calda delle competizioni europee. Le squadre italiane sono impegnate nelle ultime due giornate prima dei playoff di Champions League: Inter, Juventus, Napoli e Atalanta si giocano il passaggio del turno nella massima competizione continentale.
In Europa League sono invece protagoniste Roma e Bologna, mentre la Fiorentina affronterà a febbraio gli spareggi per accedere alla fase successiva di Conference League.
Tennis d’élite e gli altri sport
Tra i contenuti di punta dell’offerta spicca Sky Sport Tennis (canale 203), che rappresenta uno degli asset più importanti del pacchetto. Sky detiene infatti i diritti esclusivi di Wimbledon fino al 2030, degli US Open e dei principali tornei ATP e WTA, oltre alle Finals di entrambi i circuiti fino al 2028.
In questi giorni sono in corso i tornei di preparazione agli Australian Open, mentre il calendario sportivo prevede per il 10 gennaio l’esibizione di Seul tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, uno degli incontri più attesi dagli appassionati di tennis.
Il pacchetto sportivo si arricchisce con una copertura completa del basket: dalla Serie A italiana all’Eurolega, fino all’NBA, garantendo agli abbonati l’accesso alle principali competizioni nazionali e internazionali.
Sul fronte dei motori, il 2026 si preannuncia come un anno di svolta. La Formula 1 introdurrà un nuovo regolamento tecnico e vedrà l’esordio di Cadillac e del team Audi, modificando significativamente gli equilibri della griglia di partenza. In MotoGP, l’attenzione è rivolta a chi riuscirà a contrastare il dominio di Marc Marquez, protagonista assoluto della stagione 2025.