GameStop punta sul CEO Cohen: fino a 30 miliardi di compenso per rilanciare la società

GameStop – storico rivenditore di videogiochi, sulla cresta dell’onda tra gli anni 2000 e 2010 – ha presentato mercoledì un pacchetto di compensi dal valore complessivo di circa 35 miliardi di dollari (30 miliardi di euro, al cambio attuale) per l’amministratore delegato Ryan Cohen, esclusivamente legato a un piano di rilancio che richiede di aumentare di oltre dieci volte la capitalizzazione di mercato della società, oggi in difficoltà, e di incrementarne in modo significativo la redditività. Il raggiungimento di questi obiettivi presuppone un cambiamento profondo per GameStop, che negli ultimi anni ha perso milioni di dollari di ricavi a causa dello spostamento dei consumatori verso gli acquisti online. Il fatturato annuo della società è crollato di oltre il 35% dal 2022, mentre il titolo ha perso l’80% rispetto ai massimi storici toccati nel 2021.

Il nuovo piano retributivo fissa obiettivi molto ambiziosi per Cohen, chiamato a portare la capitalizzazione di mercato dell’azienda a 100 miliardi di dollari (85 miliardi di euro) e a raggiungere 10 miliardi di dollari di EBITDA cumulato (utile prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni). In base al pacchetto, come riportato da Reuters, Cohen non riceverà alcun compenso garantito sotto forma di stipendio, bonus in contanti o stock option automatiche, ha precisato la società. Attualmente GameStop ha una capitalizzazione di mercato pari a 9,26 miliardi di dollari; nel 2021 aveva toccato un massimo di circa 34 miliardi. Le azioni GameStop sono salite di oltre il 4% nelle prime contrattazioni di mercoledì. Il premio ricorda il piano di incentivi decennale approvato per Elon Musk in Tesla, in cui la remunerazione è interamente legata a stock option che maturano solo al raggiungimento di ambiziosi obiettivi di valore di mercato e redditività operativa. GameStop ha spiegato che il pacchetto di Cohen consiste in stock option per l’acquisto di oltre 171,5 milioni di azioni GameStop a un prezzo di 20,66 dollari per azione.