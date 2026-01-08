Il fondo KKR acquista Arctos, socio di Atalanta, PSG e Liverpool: affare da 1 miliardo di dollari

KKR & Co. ha raggiunto un accordo per acquisire Arctos Partners in un’operazione che valuta l’investitore specializzato nel mondo dello sport circa 1 miliardo di dollari e che prevede il mantenimento dell’attuale management. Lo riporta Bloomberg , spiegando che le due società stanno cercando di ottenere l’approvazione delle principali leghe professionistiche statunitensi per la transazione.

L’acquisizione di Arctos, che gestisce circa 15 miliardi di dollari di asset, consente a KKR di entrare in due segmenti in forte crescita dei mercati privati: gli investimenti nello sport e quelli nei secondaries (il segmento in cui si comprano e vendono quote di fondi esistenti o interi portafogli di investimenti già avviati). KKR aveva valutato operazioni su altre società attive nei secondaries, ma in alcuni casi è stata superata da altri offerenti. A fine settembre KKR gestiva asset per 723 miliardi di dollari.

Arctos, tra i pionieri negli investimenti sportivi, detiene partecipazioni in franchigie della NBA come i Golden State Warriors e gli Utah Jazz, oltre che nei Los Angeles Dodgers e negli Houston Astros della MLB. Possiede inoltre quote nei Los Angeles Chargers della NFL e nei New Jersey Devils della NHL. La società è attiva anche nel mondo del calcio, come azionista del PSG, del Fenway Sports Group (la holding che possiede il Liverpool) e come socio di minoranza dell’Atalanta. Inoltre, da circa un anno David Justin O’Connor, managing partner e co-fondatore di Arctos, è entrato nel CdA del club orobico.

L’approvazione dell’operazione di acquisizione di Arctos da parte delle leghe è subordinata a diverse condizioni, tra cui la verifica dell’assenza di conflitti di interesse tra gli atleti, ad esempio nel caso in cui uno di essi sia testimonial di una società del portafoglio KKR.