Dove vedere Al Hilal Al Hazem tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Hilal Al Hazem tv streaming, 14esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.
Continua la nuova stagione del massimo campionato saudita. A scendere in campo la capolista del torneo guidata da Simone Inzaghi, che vuole cercare di mantenere un primato appena conquistato ai danni dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che ha raccolto appena un punto nelle ultime due partite.
Dove vedere Al Hilal Al Hazem tv streaming? Quando si gioca
La partita fra Al Hilal e Al Hazem si giocherà alla Kingdom Arena di Riad, giovedì 8 gennaio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.55.
Dove vedere Al Hilal Al Hazem tv streaming? Come seguire la sfida
La sfida tra Al Hilal e Al Hazem sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento. Infatti, dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League avrà ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia Solo Calcio (canale 60 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.
Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica guidata da Karim Benzema.