Dove vedere Al Hilal Al Hazem tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Hilal Al Hazem tv streaming , 14esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Dove vedere Al Hilal Al Hazem tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Hilal e Al Hazem si giocherà alla Kingdom Arena di Riad, giovedì 8 gennaio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.55.

Dove vedere Al Hilal Al Hazem tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida tra Al Hilal e Al Hazem sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento. Infatti, dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League avrà ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia Solo Calcio (canale 60 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica guidata da Karim Benzema.