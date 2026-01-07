Warner Bros punta su Netflix e rifiuta la nuova offerta di Paramount

Il consiglio di amministrazione del gruppo cinematografico e televisivo statunitense Warner Bros Discovery (WBD) ha annunciato mercoledì di aver respinto «all’unanimità» l’offerta di acquisizione migliorata avanzata dal concorrente Paramount – società partecipata dalla RedBird di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, dopo l’operazione di fusione tra Paramount e Skydance –, ribadendo la propria preferenza per la proposta alternativa presentata da Netflix.

La nuova offerta di Paramount «resta inferiore al nostro accordo di fusione con Netflix su diversi punti chiave», ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione di Warner Bros, Samuel A. Di Piazza Jr. Paramount non ha aumentato l’ammontare della propria offerta, fissata a 108 miliardi di dollari, ma ne ha modificato alcuni parametri, aggiungendo in particolare una garanzia personale da 40,4 miliardi di dollari da parte del miliardario Larry Ellison, il cui figlio David è alla guida di Paramount.