Tether lancia Scudo: l'oro diventa uno strumento di pagamento

Nel 2025 l’oro ha toccato massimi storici, spinto dalle persistenti pressioni inflazionistiche, dall’incertezza sui tassi di interesse, dagli acquisti record delle banche centrali e da una crescente domanda di beni rifugio. In questo contesto, sempre più investitori si rivolgono all’oro per preservare il potere d’acquisto, riaprendo lo spazio per un ritorno del metallo prezioso come mezzo di pagamento diffuso, affidabile e trasparente. Un ruolo che l’oro ha ricoperto per secoli, prima che il passaggio alle valute fiat e alle politiche di espansione monetaria portasse, secondo Tether, a inflazione fuori controllo e a ripetute crisi economiche.

Tether – il secondo maggiore azionista della Juventus dietro a Exor – ha annunciato in questi giorni il lancio di Scudo , una nuova unità di conto per Tether Gold pensata per riportare l’oro al centro dei pagamenti e renderlo accessibile a tutti, in un momento in cui l’interesse globale per il metallo prezioso – e i suoi prezzi – hanno raggiunto livelli record.

Il principale ostacolo, oggi, non è tanto la fiducia nel valore dell’oro quanto la sua utilizzabilità pratica. Con XAU₮, Tether ha già compiuto un primo passo decisivo, rendendo l’oro fisico un asset digitale, adatto a un’economia connessa e veloce come quella attuale. A questo si aggiunge il rilascio del WDK, un livello tecnologico che consente a sviluppatori, aziende e persino agenti di intelligenza artificiale di creare e distribuire facilmente wallet self-custodial, compatibili con qualsiasi dispositivo e sistema operativo, in grado di supportare XAU₮, altre stablecoin e Bitcoin.

Restava però un’ultima barriera da superare per rendere l’oro davvero utilizzabile nella vita quotidiana: la complessità delle transazioni e dei prezzi espressi in frazioni di oncia, spesso caratterizzati da lunghe sequenze decimali poco intuitive. È qui che entra in gioco Scudo. Scudo introduce un’unità di conto più semplice, seguendo una logica simile a quella delle suddivisioni monetarie che storicamente hanno reso le valute strumenti di scambio e non solo riserve di valore astratte. Per chi ha familiarità con Bitcoin, il parallelo è immediato: così come il “Satoshi” ha reso più maneggevole l’uso del BTC, Scudo punta a fare lo stesso per l’oro digitale.

Tecnicamente, uno Scudo equivale a un millesimo di oncia troy d’oro, o di XAU₮. Questa definizione consente una determinazione dei prezzi più chiara, trasferimenti più semplici e un utilizzo più intuitivo del valore garantito dall’oro. Invece di operare con frazioni decimali complesse, gli utenti possono effettuare transazioni in unità intere o parziali di Scudo, rendendo l’oro non solo una riserva di valore, ma anche un mezzo di scambio più pratico. Un bene o un servizio, ad esempio, può essere prezzato direttamente in Scudo, permettendo all’oro di integrarsi in modo più naturale nelle attività economiche quotidiane.