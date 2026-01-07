Pirelli, Sinochem tratta per ridurre la sua quota al 10% e sbloccare lo stallo sugli USA

Second quanto riportato da Bloomberg , la proposta rientra tra gli scenari attualmente allo studio. Se attuata, l’operazione ridurrebbe la quota di Sinochem da circa il 34% e riclassificherebbe il gruppo cinese come investitore passivo, limitandone in modo significativo l’influenza. Il governo italiano, che considera Pirelli un asset strategico, guarderebbe con favore a una simile soluzione. L’esecutivo sta facilitando i colloqui e cerca da tempo un’uscita dall’impasse prolungata tra la società e Sinochem.

Pirelli è in trattative con il suo principale azionista, il gruppo cinese Sinochem , per valutare diverse opzioni che includono la riduzione della partecipazione del conglomerato cinese nel produttore italiano di pneumatici fino a circa il 10%, così da attenuare le preoccupazioni legate all’accesso al mercato statunitense. Pirelli è azionista di minoranza dell’ Inter (con lo 0,37% di quote) ed è stato lo storico sponsor di maglia del club nerazzurro dal 1995 al 2021.

Un’altra opzione sul tavolo per Sinochem è la cessione dell’intera partecipazione. Le discussioni sono in corso e non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva. La risoluzione dello stallo è diventata sempre più urgente mentre Pirelli punta a tutelare il proprio business negli Stati Uniti, che genera oltre il 20% dei ricavi. Il mercato americano è infatti centrale per la strategia di crescita legata alla tecnologia Cyber Tyre, basata su sensori.

I controlli sulle tecnologie sono diventati un’arma cruciale nelle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, con Washington intenzionata a limitare il coinvolgimento di Pechino in tecnologie sensibili e catene di fornitura strategiche. La Cina ha risposto con misure analoghe e con una spinta verso l’autosufficienza.