Supercoppa di Francia, debutta la telecronaca IA: traduzione simultanea in italiano su Ligue 1+

Grazie a questa innovazione, i tifosi italiani potranno seguire la gara con telecronaca in lingua italiana, tradotta in tempo reale dal francese, attraverso Ligue 1+, la piattaforma streaming ufficiale della Ligue de Football Professionnel. Il progetto è stato realizzato con il supporto di CAMB.AI, società specializzata nella traduzione automatica e nel voice dubbing basato su IA, e rappresenta un primo esperimento applicato a un evento calcistico europeo di alto profilo.

Dal punto di vista industriale, l’iniziativa si inserisce nella strategia di LFP Media volta a rafforzare la presenza del calcio francese all’estero, sfruttando la tecnologia per abbattere le barriere linguistiche e ampliare il bacino di utenza. Ligue 1+ è stata infatti lanciata in Italia nel settembre 2025 come servizio diretto al consumatore, con un abbonamento mensile da 9,99 euro e una promozione natalizia che consente di seguire il resto della stagione a 39,99 euro complessivi.

La partita, organizzata in collaborazione con la Federazione calcistica del Kuwait, vedrà opposte Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, due dei brand calcistici più riconoscibili del panorama francese e internazionale. Il match si disputerà allo Jaber Al Ahmad International Stadium di Kuwait City, con calcio d’inizio fissato alle 19:00 ora italiana (21:00 locali).

Dal punto di vista tecnologico, la LFP ha sottolineato che si tratta di un sistema ancora in fase di sviluppo: la traduzione del commento è generata automaticamente e qualità e coerenza possono variare nel corso della diretta.