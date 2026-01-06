Supercoppa di Francia, debutta la telecronaca IA: traduzione simultanea in italiano su Ligue 1+

L’edizione 2026 del Trophée des Champions, la Supercoppa di Francia, segna un passaggio storico per la distribuzione del calcio europeo sui mercati internazionali. La sfida in programma l’8 gennaio in Kuwait sarà infatti la prima partita di calcio europeo a beneficiare di un commento tradotto in diretta tramite intelligenza artificiale, aprendo un nuovo scenario per l’accessibilità dei contenuti sportivi.
Grazie a questa innovazione, i tifosi italiani potranno seguire la gara con telecronaca in lingua italiana, tradotta in tempo reale dal francese, attraverso Ligue 1+, la piattaforma streaming ufficiale della Ligue de Football Professionnel. Il progetto è stato realizzato con il supporto di CAMB.AI, società specializzata nella traduzione automatica e nel voice dubbing basato su IA, e rappresenta un primo esperimento applicato a un evento calcistico europeo di alto profilo.
Dal punto di vista industriale, l’iniziativa si inserisce nella strategia di LFP Media volta a rafforzare la presenza del calcio francese all’estero, sfruttando la tecnologia per abbattere le barriere linguistiche e ampliare il bacino di utenza. Ligue 1+ è stata infatti lanciata in Italia nel settembre 2025 come servizio diretto al consumatore, con un abbonamento mensile da 9,99 euro e una promozione natalizia che consente di seguire il resto della stagione a 39,99 euro complessivi.
La partita, organizzata in collaborazione con la Federazione calcistica del Kuwait, vedrà opposte Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, due dei brand calcistici più riconoscibili del panorama francese e internazionale. Il match si disputerà allo Jaber Al Ahmad International Stadium di Kuwait City, con calcio d’inizio fissato alle 19:00 ora italiana (21:00 locali).
Dal punto di vista tecnologico, la LFP ha sottolineato che si tratta di un sistema ancora in fase di sviluppo: la traduzione del commento è generata automaticamente e qualità e coerenza possono variare nel corso della diretta.