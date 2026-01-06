Lazio, addio a Guendouzi? Seconda stagione con plusvalenze più alte nell’era Lotito

Dopo un’estate di immobilismo a causa del blocco del mercato per lo sforamento dei parametri economico-finanziari stabiliti dalla FIGC, la Lazio è tornata libera di operare a gennaio. Al momento, il club biancoceleste sta però lavorando soprattutto in uscita, e dopo la cessione di Valentin Castellanos potrebbe arrivare quella di Mateo Guendouzi al Fenerbahce.

Nel dettaglio, in attesa di dati ufficiali, fino ad ora le cessioni di Tchaouna e Castellanos hanno generato plusvalenze per un totale di 29,7 milioni di euro. Se anche Guendouzi fosse ceduto, ipotizzando che il corrispettivo sia di 25 milioni di euro (come base di calcolo, ma la cifra potrebbe anche essere più alta), la plusvalenza ammonterebbe a 18,2 milioni di euro. Con questa cifra, le plusvalenze sul bilancio 2025/26 ammonterebbero a un totale di 47,9 milioni di euro. Si tratterebbe della seconda cifra più alta di sempre della gestione Lotito, dopo i 63,7 milioni di euro fatti registrare durante la stagione 2017718. In quell’esercizio, il dato fu spinto dalle cessioni di: