Ufficiale, il Chelsea sceglie Rosenior per il post-Maresca: chi è il nuovo tecnico dei Blues

Nato a Londra il 9 luglio 1984 e figlio dell’ex calciatore Leroy Rosenior, Liam Rosenior è stato un difensore versatile, impiegato soprattutto come terzino destro o esterno di centrocampo. Cresciuto nel settore giovanile del Bristol City, con cui ha esordito in prima squadra nella terza divisione inglese nella stagione 2001/02. Rosenior ha poi vestito le maglie di Fulham (con cui ha esordito in Premier League nel 2004/05), Reading, Ipswich Town, Hull City e Brighton & Hove Albion.

“Il Chelsea Football Club è lieto di annunciare la nomina di Liam Rosenior come allenatore della prima squadra maschile. Il tecnico inglese ha firmato un contratto con il club che lo legherà ai Blues fino al 2032”, ha confermato il club londinese in un comunicato. Ma chi è Liam Rosenior?

Ora è ufficiale: Liam Rosenior è il nuovo allenatore del Chelsea . Il tecnico inglese subentrerà quindi a Enzo Maresca , che ha lasciato la panchina dei Blues nelle scorse settimane.

In totale è sceso in campo in 444 partite in gare ufficiali da professionista, di cui 141 in Premier League, chiudendo la carriera da calciatore nel 2017/18 quando vestiva la maglia del Brighton. Inoltre, Rosenior ha disputato anche sette gare con l’Under 21 inglese, in particolare venendo convocato per gli Europei del 2007.

Dalla fascia alla panchina: la carriera da allenatore

Il passaggio in panchina è stato rapido e naturale. Dopo il ritiro, Rosenior ha iniziato a lavorare come collaboratore tecnico della squadra Under 23 del Brighton. Nel 2019 è passato nello staff tecnico di Phillip Cocu al Derby County, venendo confermato poi anche nel 2021 quando sulla panchina si sedette Wayne Rooney. E proprio dopo l’addio dell’ex capitano di Inghilterra e Manchester United nel giugno 2022, Rosenior venne promosso ad allenatore ad interim al Derby County, rimanendo in carica fino al settembre seguente ottenendo sette vittorie, due pareggi e tre sconfitte in dodici gare.

La vera svolta arriva però con l’esperienza all’Hull City, dove viene nominato allenatore nel novembre 2022, traghettando la squadra ad una salvezza tranquilla nella prima stagione (chiudendo al 15° posto) e poi sfiorando i playoff nella stagione successiva, quando ha lasciato la panchina nel maggio 2024.

L’estate successiva è stata quella del salto fuori dall’Inghilterra, con la chiamata dello Strasburgo, club controllato dallo stesso gruppo proprietario del Chelsea. La stagione si chiude con un piazzamento nelle zone europee e una qualificazione continentale considerata storica per il club alsaziano, partito bene anche nella stagione in corso: al momento infatti lo Strasburgo si trova al settimo posto in campionato e ha chiuso in vetta la prima fase di Conference League, ottenendo la qualificazione diretta agli ottavi di finale. È soprattutto la gestione tattica – pressing organizzato, costruzione dal basso e flessibilità tra difesa a tre e a quattro – a convincere la dirigenza BlueCo che Rosenior sia pronto per il grande salto.