Gli acquisti di gennaio possono giocare in Champions? Una domanda che molti si fanno, ora che la sessione invernale dei trasferimenti si è aperta e i club sono a caccia di rinforzi per sistemare le proprie rose. La risposta è sì: i nuovi acquisti di gennaio potranno giocare le coppe europee, ma non potranno scendere in campo per le ultime due partite decisive di Champions e di Europa League della fase campionato.

Per fare un esempio, se l’Inter acquistasse un nuovo laterale destro e cedesse Frattesi, il nuovo acquisto non potrebbe giocare con Arsenal e Borussia Dortmund e il calciatore ceduto non potrebbe comunque essere rimpiazzato. E il discorso vale chiaramente per tutti gli altri club che partecipano alle coppe, tra cui le italiane Juventus, Napoli, Atalanta, Roma e Bologna (la Fiorentina ha già concluso la fase campionato in Conference).