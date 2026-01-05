Premier League mangia-allenatori: già sei cambi in panchina nella stagione 2025/26

La Premier League si conferma uno dei campionati più impaziente d’Europa sul fronte delle panchine. Con l’esonero di Rúben Amorim da tecnico del Manchester United, arrivato a pochi giorni dall’addio di Enzo Maresca alla guida del Chelsea, il massimo campionato inglese tocca quota sei cambi in panchina, più di qualsiasi altro torneo europeo di vertice nel corso della stagione 2025/26.
Nel dettaglio, i sei cambi di guida tecnica in Premier League riguardano:
- Nottingham Forest, protagonista addirittura di due avvicendamenti (da Espírito Santo a Postecoglou e poi da Postecoglou a Dyche);
- West Ham, passato da Potter a Espírito Santo;
- Wolverhampton, con Pereira subentrato a Edwards;
- Chelsea, che ha chiuso l’esperienza di Maresca;
- Manchester United, che ha deciso di interrompere il progetto con Amorim.
Il confronto con gli altri grandi campionati europei evidenzia come l’Inghilterra sia in testa a questa particolare classifica. La Bundesliga segue con cinque cambi (tra cui quelli di Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach), mentre Liga e Serie A si fermano a quota quattro. Chiude il quadro la Ligue 1, con tre avvicendamenti.
Entrando nel dettaglio del campionato italiano, i quattro cambi in panchina registrati finora in Serie A riguardano:
- Juventus, passata da Tudor a Spalletti;
- Genoa, con l’avvicendamento da Vieira a De Rossi;
- Fiorentina, che ha sostituito Pioli con Vanoli;
- Atalanta, dove Juric ha lasciato il posto a Palladino.
Un confronto con la stagione precedente aiuta a contestualizzare il dato. Nel 2024/25, infatti, nei cinque principali campionati europei si erano registrati complessivamente circa 36 cambi in panchina: la Serie A era risultata il torneo più instabile con 9 avvicendamenti, seguita da Ligue 1 (8), Premier League (7), Bundesliga e Liga (entrambe a quota 6). Numeri elevati, ma che rendono ancora più evidente come il ritmo imposto dalla stagione 2025/26, soprattutto in Inghilterra, stia viaggiando su basi persino superiori.