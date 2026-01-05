Premier League mangia-allenatori: già sei cambi in panchina nella stagione 2025/26

Il confronto con gli altri grandi campionati europei evidenzia come l’Inghilterra sia in testa a questa particolare classifica. La Bundesliga segue con cinque cambi (tra cui quelli di Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach), mentre Liga e Serie A si fermano a quota quattro. Chiude il quadro la Ligue 1, con tre avvicendamenti.

Entrando nel dettaglio del campionato italiano, i quattro cambi in panchina registrati finora in Serie A riguardano:

Juventus, passata da Tudor a Spalletti;

Genoa, con l’avvicendamento da Vieira a De Rossi;

Fiorentina, che ha sostituito Pioli con Vanoli;

Atalanta, dove Juric ha lasciato il posto a Palladino.

Un confronto con la stagione precedente aiuta a contestualizzare il dato. Nel 2024/25, infatti, nei cinque principali campionati europei si erano registrati complessivamente circa 36 cambi in panchina: la Serie A era risultata il torneo più instabile con 9 avvicendamenti, seguita da Ligue 1 (8), Premier League (7), Bundesliga e Liga (entrambe a quota 6). Numeri elevati, ma che rendono ancora più evidente come il ritmo imposto dalla stagione 2025/26, soprattutto in Inghilterra, stia viaggiando su basi persino superiori.