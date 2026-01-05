Il pari con il Leeds costa caro: il Manchester United esonera Amorim

È ufficiale la separazione tra il Manchester United e Ruben Amorim. Il club inglese ha esonerato il tecnico portoghese, nominato allenatore nel novembre 2024, spiegando che la decisione è stata presa «con riluttanza» ma ritenuta necessaria per massimizzare le possibilità di ottenere il miglior piazzamento possibile in Premier League nel finale di stagione.
Attualmente i Red Devils occupano il sesto posto in campionato, una posizione che ha spinto la leadership del club a intervenire sul piano tecnico. Nel comunicato ufficiale, il club ha sottolineato come il cambio in panchina sia stato valutato nell’ottica di dare alla squadra «la migliore opportunità possibile di chiudere la Premier League nella posizione più alta possibile».
Una scelta che riflette la crescente centralità dei risultati domestici anche sul piano economico: il piazzamento finale in campionato incide infatti in modo diretto sui ricavi da diritti televisivi e sull’accesso alle competizioni europee, con riflessi rilevanti sul bilancio. L’obiettivo dei Red Devils è quello di tornare a disputare la Champions League.
Nonostante la separazione, il Manchester United ha voluto ringraziare Amorim per il lavoro svolto e per il contributo dato al club in una fase delicata della sua ricostruzione sportiva.
In attesa di definire il futuro assetto tecnico, sarà Darren Fletcher a guidare la squadra nella prossima sfida di campionato contro il Burnley, in programma mercoledì. Una soluzione interna e temporanea che conferma come il club stia valutando con attenzione le prossime mosse, sia sul piano sportivo sia su quello strategico.
L’addio di Amorim apre ora una nuova fase per il Manchester United, chiamato a prendere una decisione cruciale per il proprio progetto tecnico. Una situazione che non trova pace dal 2013, quando l’addio di Sir Alex Ferguson ha aperto una delle fasi più delicate della storia per il club inglese.