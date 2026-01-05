Il pari con il Leeds costa caro: il Manchester United esonera Amorim

È ufficiale la separazione tra il Manchester United e Ruben Amorim. Il club inglese ha esonerato il tecnico portoghese, nominato allenatore nel novembre 2024, spiegando che la decisione è stata presa «con riluttanza» ma ritenuta necessaria per massimizzare le possibilità di ottenere il miglior piazzamento possibile in Premier League nel finale di stagione.

Attualmente i Red Devils occupano il sesto posto in campionato, una posizione che ha spinto la leadership del club a intervenire sul piano tecnico. Nel comunicato ufficiale, il club ha sottolineato come il cambio in panchina sia stato valutato nell’ottica di dare alla squadra «la migliore opportunità possibile di chiudere la Premier League nella posizione più alta possibile».