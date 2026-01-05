Nuova stagione, nuovo kit — ma con un occhio saldo alla tradizione. Secondo le ultime anticipazioni di Footy Headlines, la prima maglia del Milan per la stagione 2026/27 vedrà il ritorno di un design fortemente evocativo della storia rossonera.
Le immagini trapelate mostrano una maglia realizzata da Puma con un motivo a strisce rosse e nere più ampie rispetto alle ultime versioni, ispirate in particolare al classico modello del 1998/99 realizzato da Adidas. Questo ritorno alle “wide classic stripes” segna una svolta rispetto alle interpretazioni più sperimentali adottate negli anni recenti dal club e dal fornitore tecnico.
Milan maglia 2026 2027 – I dettagli della divisa
Il colletto e i polsini delle maniche rimangono neri, ma con un tocco di rosso a contrasto, mentre i loghi dello sponsor tecnico e commerciale sono bianchi, per risultare maggiormente leggibili sulle bande rossonere.
Secondo Footy Headlines, la nuova maglia sarà disponibile a partire dall’estate 2026, in concomitanza con il lancio delle divise ufficiali pre-stagionali e le attività di marketing correlate.