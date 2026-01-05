Le immagini trapelate mostrano una maglia realizzata da Puma con un motivo a strisce rosse e nere più ampie rispetto alle ultime versioni, ispirate in particolare al classico modello del 1998/99 realizzato da Adidas . Questo ritorno alle “wide classic stripes” segna una svolta rispetto alle interpretazioni più sperimentali adottate negli anni recenti dal club e dal fornitore tecnico.

Milan maglia 2026 2027 – I dettagli della divisa

Il colletto e i polsini delle maniche rimangono neri, ma con un tocco di rosso a contrasto, mentre i loghi dello sponsor tecnico e commerciale sono bianchi, per risultare maggiormente leggibili sulle bande rossonere.

Secondo Footy Headlines, la nuova maglia sarà disponibile a partire dall’estate 2026, in concomitanza con il lancio delle divise ufficiali pre-stagionali e le attività di marketing correlate.