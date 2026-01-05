I ricavi da servizi da investment banking: JPMorgan al top nel mondo e in Italia

JPMorgan si conferma al top nella classifica dei ricavi da servizi da servizi da investment banking a livello mondiale, nell’area EMEA (Europe, Middle East, and Africa) e in Italia nel corso del 2025, mantenendo il primo posto in tutte le aree a discapito di Goldman Sachs, che tiene la seconda posizione. È questo il quadro che emerge dalla graduatoria, stilata da Dealogic, sulle principali banche d’investimento in termini di ricavi in tutto il 2025.
Secondo l’analisi, nei 12 mesi del 2025 a livello globale le banche di investimento hanno fatto registrare ricavi per 102,9 miliardi di dollari. Il Nord America si mantiene in vetta con oltre 57,8 miliardi di dollari di ricavi, mentre l’Europa segue a 23,9 miliardi di dollari. Terzo posto – decisamente più staccata – per l’Asia del Nord, a quota 9 miliardi di dollari.
Guardando invece solamente all’Italia, nel nostro Paese i ricavi delle banche di investimento sono stati pari a 1,77 miliardi di dollari. Al primo posto, come detto, si trova JPMorgan, i cui ricavi – 206 milioni di dollari – rappresentano quasi il 12% del totale (in netta crescita rispetto all’8% del 2024). Seguono in classifica Unicredit (119 milioni di dollari) e BNP Paribas (107 milioni di dollari).
Classifica ricavi banche investimento 2025 – La graduatoria globale
Questa la classifica dei ricavi per le principali banche d’investimento nel mondo, con JPMorgan al primo posto:
- JPMorgan: 8,601 miliardi di dollari (8,4%);
- Goldman Sachs: 7,948 miliardi di dollari (7,7%);
- BofA Securities: 6,158 miliardi di dollari (6%);
- Morgan Stanley: 6,101 miliardi di dollari (5,9%);
- Citi: 4,937 miliardi di dollari (4,8%);
- Barclays: 3,025 miliardi di dollari (2,9%);
- Jefferies: 2,972 miliardi di dollari (2,9%);
- Wells Fargo: 2,689 miliardi di dollari (2,6%);
- UBS: 2,179 miliardi di dollari (2,1%);
- Deutsche Bank: 2,152 miliardi di dollari (2,1%);
Classifica ricavi banche investimento 2025 – La graduatoria nell’area EMEA
Questa invece la classifica dei ricavi da servizi di investment banking per le principali banche d’investimento se ci concentriamo sull’area EMEA (Europe, Middle East, and Africa). Anche in questo caso JPMorgan si trova al primo posto, seguita da Goldman Sachs e da Morgan Stanley. Ecco le prime dieci posizioni:
- JPMorgan: 1,921 miliardi di dollari (7,5%);
- Goldman Sachs: 1,884 miliardi di dollari (7,3%);
- Morgan Stanley: 1,304 miliardi di dollari (5,1%)
- Citi: 1,268 miliardi di dollari (4,9%);
- BofA Securities: 1,122 miliardi di dollari (4,4%)
- BNP Paribas: 1,115 miliardi di dollari (4,3%);
- Deutsche Bank: 955 milioni di dollari (3,7%);
- Barclays: 889 milioni di dollari (3,5%);
- UBS: 813 milioni di dollari (3,2%);
- Jefferies: 731 milioni di dollari (2,9%);
Classifica ricavi banche investimento 2025 – La graduatoria in Italia
Questa, infine, la classifica dei ricavi per le principali banche d’investimento se guardiamo al territorio italiano. Anche in questo terzo e ultimo caso JPMorgan si trova al primo posto, seguita da Goldman Sachs e da Intesa Sanpaolo. Ecco le prime dieci posizioni:
- JPMorgan: 206 milioni di dollari (11,6%);
- Unicredit: 119 milioni di dollari (6,7%);
- BNP Paribas: 107 milioni di dollari (6%)
- Intesa Sanpaolo: 94 milioni di dollari (5,3%);
- Mediobanca: 92 milioni di dollari (5,2%)
- Goldman Sachs: 89 milioni di dollari (5%);
- Deutsche Bank: 78 milioni di dollari (4,4%);
- BofA Securities: 67 milioni di dollari (3,8%);
- UBS: 65 milioni di dollari (3,7%);
- Morgan Stanley: 61 milioni di dollari (3,4%).