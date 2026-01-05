Secondo indiscrezioni della stampa sportiva, il club biancoceleste ha incassato circa 30 milioni di euro da questa operazione, una cifra che oltre a sistemare il bilancio consentirà alla società di finanziare gli eventuali nuovi acquisti: su tutti, un nuovo centravanti e una mezzala di qualità, necessari dopo l’immobilismo estivo a causa del blocco del mercato legato allo sforamento dei parametri economico-finanziari.

Adesso è ufficiale. La Lazio ha concluso la sua prima operazione del mercato invernale: la cessione di Valentin Castellanos al West Ham . «La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club. Castellanos, acquistato nell`estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol. Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro», recita la nota ufficiale del club.

Ma come impatterà questa operazione sui conti della Lazio? Quale effetto avrà la cessione? Partendo dalle cifre, come detto i biancocelesti avrebbero incassato 30 milioni di euro per Castellanos. Il costo storico del calciatore – secondo i dati ufficiali al 30 giugno 2025 – era pari a quasi 16,3 milioni di euro. Il valore netto era invece di 10,1 milioni, cifra scesa a 8,45 milioni al 31 dicembre del 2025.

Con la cessione la Lazio mette dunque a referto una plusvalenza di poco più di 21,5 milioni di euro, anche se contestualmente dovrà retrocedere 3 milioni di euro al New York City, club dal quale i biancocelesti avevano acquistato Castellanos nell’estate del 2023 e che vantava il 10% sulla rivendita.

Per questa stagione, l’addio anticipato di Castellanos consentirà alla Lazio di risparmiare anche su una parte di ammortamento (1,7 milioni di euro) e stipendio (1,18 milioni di euro) per un totale di 2,88 milioni di euro. Considerando plusvalenza, rivendita e risparmio l’effetto complessivo sui conti della Lazio per questa cessione è pari a poco meno di 21,4 milioni di euro.