Serie A, Inter e Juve trainano gli ascolti di DAZN: 6,5 mln di spettatori nel 18° turno

La prima giornata di campionato del 2026 conferma per DAZN un trend positivo per quanto riguarda gli ascolti delle partite di Serie A. Infatti, anche il 18° turno del massimo campionato italiano è riuscito a superare nettamente il muro dei 6 milioni di spettatori in tv.
In totale sono state 6.451.528 le persone che hanno seguito le 10 partite dell’ultimo turno (oltre a Zona DAZN) nel pomeriggio di sabato con in contemporanea le partite Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma. Il match più seguito del turno è stato il posticipo della domenica che ha messo di fronte Inter e Bologna, seguito dal pareggio tra Juventus e Lecce della giornata di sabato. Ottimo risultato anche per Lazio-Lecce, mentre leggermente sotto si trova Cagliari-Milan, sfida però trasmessa in co-esclusiva con Sky.
Ascolti DAZN 18 giornata Serie A – Il dettaglio sfida per sfida
Di seguito, tutti i risultati registrati da DAZN con le 10 partite della 18esima giornata di Serie A, compresa Zona DAZN di domenica pomeriggio:
- Venerdì 2 gennaio, ore 20.45, Cagliari-Milan – 748.280 spettatori (co-esclusiva Sky)
- Sabato 3 gennaio, ore 12.30, Como-Udinese – 327.800 spettatori
- Sabato 3 gennaio, ore 15.00, Genoa-Pisa – 142.181 spettatori
- Sabato 3 gennaio, ore 15.00, Sassuolo-Parma – 49.106 spettatori
- Sabato 3 gennaio, ore 15.00, Zona DAZN – 229.336 spettatori
- Sabato 3 gennaio, ore 18.00, Juventus-Lecce – 1.057.384 spettatori
- Sabato 3 gennaio, ore 20.45, Atalanta-Roma – 713.431 spettatori (co-esclusiva Sky)
- Domenica 4 gennaio, ore 12.30, Lazio-Napoli – 994.181 spettatori
- Domenica 4 gennaio, ore 15.00, Fiorentina-Cremonese– 598.756 spettatori
- Domenica 4 gennaio, ore 20.45, Verona-Torino – 316.310 (co-esclusiva Sky)
- Domenica 4 gennaio, ore 20.45, Inter-Bologna – 1.274.763 spettatori
- TOTALE – 6.451.528 spettatori