Serie A, Inter e Juve trainano gli ascolti di DAZN: 6,5 mln di spettatori nel 18° turno

La prima giornata di campionato del 2026 conferma per DAZN un trend positivo per quanto riguarda gli ascolti delle partite di Serie A. Infatti, anche il 18° turno del massimo campionato italiano è riuscito a superare nettamente il muro dei 6 milioni di spettatori in tv.

In totale sono state 6.451.528 le persone che hanno seguito le 10 partite dell’ultimo turno (oltre a Zona DAZN) nel pomeriggio di sabato con in contemporanea le partite Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma. Il match più seguito del turno è stato il posticipo della domenica che ha messo di fronte Inter e Bologna, seguito dal pareggio tra Juventus e Lecce della giornata di sabato. Ottimo risultato anche per Lazio-Lecce, mentre leggermente sotto si trova Cagliari-Milan, sfida però trasmessa in co-esclusiva con Sky.