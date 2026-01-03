Juve Next Gen Carpi in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Massimo Brambilla sono pronti ad affrontare la 20esima giornata del girone B di Serie C.

Di
Redazione
Altre notizie
Il calcio in TV
brambilla
Massimo Brambilla (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Carpi in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 20esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Carpi è in programma per sabato 3 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Juve Next Gen Carpi in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Bra Juve Next Gen in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Bra-Juve Next Gen, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 3 GENNAIO

Ore 14.30

  • JUVENTUS NEXT GEN-CARPI
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • CITTADELLA-VIRTUS VERONA
    Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • PIANESE-ASCOLI
    Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
  • PONTEDERA-TORRES
    Sky Sport 254 e NOW
  • TRENTO-GIANA ERMINIO
    Sky Sport 255 e NOW

Ore 17.30

  • FORLÌ-AREZZO
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-LECCO
    Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
  • AZ PICERNO-AUDACE CERIGNOLA
    Sky Sport 253 e NOW
  • PRO VERCELLI-PRO PATRIA
    Sky Sport 254 e NOW
  • RENATE-PERGOLETTESE
    Sky Sport 255 e NOW

Ore 20.30

  • CAVESE-SORRENTO
    Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • VIS PESARO-PINETO
    Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

DOMENICA 4 GENNAIO

Ore 12.30

  • FOGGIA-CATANIA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW
  • ATALANTA U23-LATINA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 258 e NOW

Ore 14.30

  • SIRACUSA-SALERNITANA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • LUMEZZANE-L.R. VICENZA
    Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-UNION BRESCIA
    Sky Sport 253 e NOW
  • INTER U23-NOVARA
    Sky Sport 254 e NOW
  • CAMPOBASSO-RAVENNA
    Sky Sport 255 e NOW
  • POTENZA-GIUGLIANO
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

  • BRA-SAMBENEDETTESE
    Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • GUIDONIA MONTECELIO-PERUGIA
    Sky Sport 253 e NOW
  • TRAPANI-CASARANO
    Sky Sport 254 e NOW
  • DOLOMITI BELLUNESI-ALBINOLEFFE
    Sky Sport 255 e NOW

Ore 20.30

  • TERNANA-LIVORNO
    Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

LUNEDÌ 5 GENNAIO

Ore 20.30

  • BENEVENTO-CROTONE
    Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e NOW
  • COSENZA-MONOPOLI
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
  • TRIESTINA-ALCIONE MILANO
    Sky Sport Max, Sky Sport 253, e NOW
  • TEAM ALTAMURA-CASERTANA
    Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e NOW

La Formula 1 e la MotoGP, le coppe europee UEFA, l’NBA e tutto il grande tennis ATP e WTA Tour. Tutto questo è NOW. Clicca qui per scoprire di più.