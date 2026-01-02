Il classe 1999, arrivato al Milan dal Villarreal nel 2023, si è trasferito per questa stagione in prestito con diritto di riscatto al Fulham, dove ha collezionato fino a questo momento 10 presenze con due gol siglati e quattro assisti, di cui due nel pirotecnico 4-5 per il Manchester City, partita riaccesa proprio dall’ingresso in campo di Chukwueze e che il Fulham ha quasi riagguantato nonostante lo svantaggio monstre di 1-5.

Samuel Chukwueze potrebbe presto diventare un calciatore del Fulham a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, le prestazioni delle ultime settimane – e quanto mostrato dal calciatore in Coppa d’Africa – starebbero convincendo il club londinese a far scattare subito l’opzione di acquisto prevista nell’accordo con il Milan , siglato durante lo scorso mercato estivo.

Prestazioni come quella contro gli uomini di Guardiola hanno infiammato i tifosi del Fulham, convinti dalle doti di Chukwueze, che potrebbe così essere riscattato in anticipo già a gennaio. Ma quanto impatterebbe la cessione dell’esterno nigeriano sul bilancio del Milan al 30 giugno 2026? E a quanto ammonterebbe la plusvalenza per i rossoneri?

Chukwueze plusvalenza Milan – Le cifre dell’operazione con il Fulham

Come detto, Chukwueze è arrivato a Milanello nell’estate 2023 per 21,4 milioni di euro, cifra che – come emerge dai dati ufficiali di bilancio del Milan – è cresciuta fino a 21,66 milioni. Al 30 giugno 2025, complici due stagioni di ammortamenti e un contratto di cinque anni, il peso a bilancio del nigeriano era pari a 13,15 milioni. Calcolando altri sei mesi di ammortamento, al 31 dicembre 2025 questa cifra è scesa a 10,96 milioni.

Considerando che Milan e Fulham si sono accordati – secondo indiscrezioni – per un diritto di riscatto pari a 28 milioni di euro più bonus, qualora gli inglesi decidessero di versare già ora l’intera cifra ai rossoneri, la società di Via Aldo Rossi andrebbe a iscrivere nel bilancio 2025/26 una plusvalenza di oltre 17 milioni di euro. A questa cifra andrebbero sommati i 2,2 milioni di ammortamento che i rossoneri andrebbero a risparmiare con il riscatto anticipato da parte del Fulham, per un effetto positivo complessivo sui conti di oltre 19 milioni.