Coppa d'Africa, caos Gabon dopo l'eliminazione: Nazionale sospesa e Aubameyang escluso

Il Gabon è certamente la grande delusa della Coppa d’Africa che si sta giocando in queste settimane in Marocco e che è arrivata all’inizio della fase a eliminazione diretta. La nazionale capitanata da Pierre-Emerick Aubameyang è infatti stata eliminata alla fase a gironi dove ha raccolto zero punti nelle tre partite contro Costa d’Avorio, Camerun e Mozambico. Un percorso deludente e che ha spinto la Federcalcio del paese africano a prendere seri provvedimenti.
Il governo gabonese, infatti, ha deciso di sospendere fino a nuovo avviso l’intera Nazionale con l’esclusione dalle prossime convocazioni per il già citato Aubameyang e il capitano Bruno Ecuele Manga, difensore del Paris 13 Atletico che milita nella terza divisione del calcio francese. A questo si aggiunge l’esonero dell’intero staff tecnico guidato dal commissario tecnico Thierry Dieudonné Mouyouma, in carica dal 2023.
Per comunicare queste dure scelte il governo gabonese ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui la prestazione fornita della nazionale in Coppa d’Africa viene definita «vergognosa» confermando poi l’esclusione dalla selezione di Manga e Aubameyang, rispettivamente il calciatore con più presenze in nazionale (105) e quello che ha fatto più gol con il Gabon (41).
Nel comunicato ufficiale del governo del Gabon si legge: «Alla luce della vergognosa prestazione delle Pantere alla Coppa d’Africa Marocco 2025 e considerando le molteplici conseguenze in netto contrasto con i valori di etica ed esemplarità promossi dalla Quinta Repubblica, il Governo ha deciso di sciogliere lo staff tecnico, sospendere la nazionale fino a nuovo avviso ed escludere i giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang dalla squadra. Inoltre, il Governo invita la Federazione calcistica gabonese ad assumersi tutte le proprie responsabilità». Una grande delusione per il paese africano che arriva dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 per via della sconfitta ai playoff contro la Nigeria in semifinale ai tempi supplementari.