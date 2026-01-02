Coppa d'Africa, caos Gabon dopo l'eliminazione: Nazionale sospesa e Aubameyang escluso

Il Gabon è certamente la grande delusa della Coppa d’Africa che si sta giocando in queste settimane in Marocco e che è arrivata all’inizio della fase a eliminazione diretta. La nazionale capitanata da Pierre-Emerick Aubameyang è infatti stata eliminata alla fase a gironi dove ha raccolto zero punti nelle tre partite contro Costa d’Avorio, Camerun e Mozambico. Un percorso deludente e che ha spinto la Federcalcio del paese africano a prendere seri provvedimenti.

Il governo gabonese, infatti, ha deciso di sospendere fino a nuovo avviso l’intera Nazionale con l’esclusione dalle prossime convocazioni per il già citato Aubameyang e il capitano Bruno Ecuele Manga, difensore del Paris 13 Atletico che milita nella terza divisione del calcio francese. A questo si aggiunge l’esonero dell’intero staff tecnico guidato dal commissario tecnico Thierry Dieudonné Mouyouma, in carica dal 2023.