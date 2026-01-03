Angelo Moratti: «Ricomprare l'Inter? Sì lo farei»

Angelo Moratti ha risposto a una domanda riguardante una possibilità di comprare l’Inter riportando la famiglia Moratti al vertice del club nerazzurro. Tutto questo è avvenuto durante la puntata “Inter Milan in my heart” del podcast “Outsider Insight” condotto da Massimo Radaelli.

Un altro Moratti alla guida dell’Inter? Una possibilità rilanciata da Angelo Moratti , figlio di Gian Marco e nipote di Massimo, che porta il nome proprio del primo Moratti patron e presidente dei nerazzurri che negli anni ’60 vinse due Coppe dei Campioni consecutive, le prime nella storia del club milanese.

«Se tu avessi tutti i soldi di questo mondo, ricompreresti l’Inter?», questa la domanda rivolta a Angelo Moratti, che altrettanto seccamente ha risposto: «Sì, lo farei». Il sogno poi viene accantonato per una analisi sulla realtà dei fatti presente ormai da anni nel mondo del calcio che ha visto l’ingresso di sempre più fondi stranieri, anche di origine statali.