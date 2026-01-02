Dove vedere Al Ahli Al Nassr tv streaming: guarda la partita in diretta

Continua la nuova stagione del massimo campionato saudita. A scendere in campo la capolista del torneo guidata da Cristiano Ronaldo che vuole subito rifarsi dopo il primo pareggio in campionato che ha visto avvicinarsi al primo posto sia l’Al Hilal di Simone Inzaghi che la sorpresa stagione dell’Al Taawon.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Ahli Al Nassr tv streaming , 13esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Dove vedere Al Ahli Al Nassr tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Ahli e Al Nassr si giocherà al King Abdullah Sports City di Gedda, venerdì 2 gennaio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.30.

Dove vedere Al Ahli Al Nassr tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Ahli e Al Nassr sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento. Infatti, dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League avrà ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia Solo Calcio (canale 61 del digitale terrestre che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica guidata da Karim Benzema.