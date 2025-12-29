Atalanta al top: utile di 33 milioni nel primo trimestre del 2025/26

L’Atalanta continua ad arrancare sul campo – come dimostra anche l’ultima sconfitta interna contro l’Inter in Serie A -, ma dal punto di vista dei conti il club bergamasco può sorridere. Se un piazzamento europeo appare decisamente complicato da conquistare nel 2025/26, la stagione dovrebbe comunque regalare soddisfazioni sotto il profilo economico, dopo il bilancio del 2025 chiuso con un utile di 37,8 milioni di euro, il decimo consecutivo.

Anche la stagione in corso è partita alla grande su questo fronte, perché l’Atalanta – secondo documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – ha chiuso i mesi che vanno dal 1° luglio al 30 settembre del 2025 con ricavi per 111,8 milioni di euro (in calo rispetto ai 134,5 milioni del primo trimestre 2024/25), costi per 64,4 milioni di euro (questi in leggera crescita rispetto ai 63,8 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente) e un utile di 32,9 milioni di euro (49,6 milioni nel 2024/25).