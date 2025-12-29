Atalanta al top: utile di 33 milioni nel primo trimestre del 2025/26

L’Atalanta continua ad arrancare sul campo – come dimostra anche l’ultima sconfitta interna contro l’Inter in Serie A -, ma dal punto di vista dei conti il club bergamasco può sorridere. Se un piazzamento europeo appare decisamente complicato da conquistare nel 2025/26, la stagione dovrebbe comunque regalare soddisfazioni sotto il profilo economico, dopo il bilancio del 2025 chiuso con un utile di 37,8 milioni di euro, il decimo consecutivo.
Anche la stagione in corso è partita alla grande su questo fronte, perché l’Atalanta – secondo documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – ha chiuso i mesi che vanno dal 1° luglio al 30 settembre del 2025 con ricavi per 111,8 milioni di euro (in calo rispetto ai 134,5 milioni del primo trimestre 2024/25), costi per 64,4 milioni di euro (questi in leggera crescita rispetto ai 63,8 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente) e un utile di 32,9 milioni di euro (49,6 milioni nel 2024/25).
Atalanta primo trimestre 2025 2026 – I ricavi
I ricavi – esattamente come nel primo trimestre dello scorso esercizio – sono spinti in particolar modo dalla partecipazione degli orobici alla Champions e dalle plusvalenze. Di seguito, tutte le voci di ricavo per questi primi tre mesi:
- Diritti tv Serie A – 6,926 milioni di euro
- Diritti tv Champions League – 27,843 milioni di euro
- Diritti tv Coppa Italia – 0,688 milioni di euro
- Sponsor – 7,423 milioni di euro
- Biglietti – 2,267 milioni di euro
- Merchandising – 1,249 milioni di euro
- Altro – 1,456 milioni di euro
- Plusvalenze – 57,348 milioni di euro
- Bonus performance – 5,840 milioni di euro
- Prestiti – 0,792 milioni di euro
- TOTALE RICAVI – 111,831 milioni di euro
Atalanta primo trimestre 2025 2026 – I costi
Per quanto riguarda invece i costi, la fetta più importante è inevitabilmente legata al personale e agli ammortamenti. Di seguito, tutte le voci:
- Servizi – 6,380 milioni di euro
- Materie prime – 1,292 milioni di euro
- Costi del personale – 30,495 milioni di euro
- Affitti e leasing – 0,406 milioni di euro
- Altri costi operativi – 0,367 milioni di euro
- Altri ammortamenti – 1,613 milioni di euro
- Bonus performance – 0,211 milioni di euro
- Prestiti – 0,414 milioni di euro
- Agenti – 3,801 milioni di euro
- Ammortamenti calciatori – 19,439 milioni di euro
- TOTALE COSTI – 64,418 milioni di euro
Sulla base di questi risultati, l’Atalanta ha fatto registrare un utile pari a 32,937 milioni di euro. Si tratta di un dato di rilievo, seppur in calo rispetto all’utile da quasi 50 milioni di euro del primo trimestre dello scorso esercizio. Un dato che potrebbe non essere riproposto nella prossima stagione, considerando che molto probabilmente mancheranno i ricavi dalla UWFA Champions League.