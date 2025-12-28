Vuoi sapere dove vedere Atalanta Inter gratis? Dopo l’esordio della scorsa stagione, anche per la stagione 2025/26 tornano i match di Serie A Enilive visibili in chiaro e gratuitamente su DAZN. Dopo Milan-Roma e Fiorentina-Juventus, la terza sfida in chiaro sarà quella di oggi alle 20.45 tra Atalanta e Inter.
Alla New Balance Arena, l’Atalanta ospiterà l’Inter nel periodo di “abbuffata di Serie A”, con le squadre impegnate in campo durante le feste. La squadra di Palladino arriva all’appuntamento in grande fiducia, trascinata dalle recenti vittorie contro il Genoa e il Cagliari. L’Inter di Chivu, rientrata in Italia dopo l’impegno in Supercoppa, punta ora a preparare al meglio questa sfida e a difendere la propria posizione in cima alla classifica, con Milan e Napoli che restano in scia.
Dove vedere Atalanta Inter gratis – La squadra DAZN per il match
A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni e il racconto a bordocampo di Alessio De Giuseppe, per vivere ogni emozione dentro e fuori il terreno di gioco. Nel pre e post partita si accenderanno anche le telecamere di Fuoriclasse – powered by Haier, con Diletta Leotta a condurre le analisi in studio insieme a Luca Toni, Ciro Ferrara e Federica Zille
Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, eccezionalmente per tutto il periodo natalizio, gli abbonati ai piani Sports, Goal, MyClub Pass e Full potranno seguire i contenuti sportivi inclusi nel proprio pacchetto su due reti internet differenti in contemporanea, senza alcun costo aggiuntivo.
Atalanta Inter gratis – Come seguire la sfida
Per capire dove vedere Atalanta Inter gratis su DAZN sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming. Nel dettaglio, basterà inserire semplicemente il proprio indirizzo mail. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Di seguito, le due strade per la registrazione:
- Da desktop o mobile – accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita;
- Da Smart TV – aprire l’app DAZN dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora, per capire dove vedere Fiorentina Juventus gratis, la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.
Come ricordato in passato, per fruire della miglior esperienza, DAZN consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.