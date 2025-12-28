Alla New Balance Arena , l’Atalanta ospiterà l’Inter nel periodo di “abbuffata di Serie A”, con le squadre impegnate in campo durante le feste. La squadra di Palladino arriva all’appuntamento in grande fiducia, trascinata dalle recenti vittorie contro il Genoa e il Cagliari. L’Inter di Chivu, rientrata in Italia dopo l’impegno in Supercoppa, punta ora a preparare al meglio questa sfida e a difendere la propria posizione in cima alla classifica, con Milan e Napoli che restano in scia.

Vuoi sapere dove vedere Atalanta Inter gratis? Dopo l’esordio della scorsa stagione, anche per la stagione 2025/26 tornano i match di Serie A Enilive visibili in chiaro e gratuitamente su DAZN . Dopo Milan-Roma e Fiorentina-Juventus, la terza sfida in chiaro sarà quella di oggi alle 20.45 tra Atalanta e Inter.

Dove vedere Atalanta Inter gratis – La squadra DAZN per il match

A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni e il racconto a bordocampo di Alessio De Giuseppe, per vivere ogni emozione dentro e fuori il terreno di gioco. Nel pre e post partita si accenderanno anche le telecamere di Fuoriclasse – powered by Haier, con Diletta Leotta a condurre le analisi in studio insieme a Luca Toni, Ciro Ferrara e Federica Zille

Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, eccezionalmente per tutto il periodo natalizio, gli abbonati ai piani Sports, Goal, MyClub Pass e Full potranno seguire i contenuti sportivi inclusi nel proprio pacchetto su due reti internet differenti in contemporanea, senza alcun costo aggiuntivo.

Atalanta Inter gratis – Come seguire la sfida