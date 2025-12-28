Stadio Maradona, arriva l'appoggio della Regione al Comune: «Va valorizzato»

Il sindaco Manfredi, registrata la posizione del numero uno azzurro però, non chiude la porta a una collaborazione fra Napoli e Comune, con l’appoggio della Regione Campania, per la ristrutturazione del Maradona. «Se De Laurentiis e il Napoli vogliono fare uno stadio nuovo — ha aggiunto Manfredi — noi siamo favorevoli e daremo tutto il supporto possibile, ma fare uno stadio è una cosa complicata, tenendo conto di tutte le interazioni urbanistiche e il traffico. Lo stadio deve essere costruito in un luogo dove tutto ciò è possibile e fattibile».

Alle parole del sindaco si sono aggiunte poi quelle del neo presidente della Regione, Roberto Fico (MoVimento 5 Stelle). Il quale, sul tema, si muove nello stesso solco di Manfredi. Al sindaco di Napoli, infatti, Fico ha promesso un sostegno, ed anche in tempi brevi, per finanziare i lavori di recupero del Maradona con 200 milioni. E così, sempre a Radio Crc, il neo presidente della Regione ha rimarcato «la simbiosi tra calcio e città che c’è sempre stata». Aggiungendo: «Noi abbiamo un’unica squadra e quindi tutti tifiamo Napoli. Oggi c’è una grande società che sta portando grandi risultati ormai da più di 19 anni. Lo stadio Maradona è il nostro stadio e va valorizzato. Sono convinto che, così come tanti stadi e strutture della Campania sono stati finanziati per subire ristrutturazioni anche importanti, così deve essere per lo stadio Maradona. Ci sono delle idee e le metteremo in campo».