«Milan-Como? Si farà a San Siro nella prima data utile. Il Milan è uscito dalla Coppa Italia e la partita verrà collocata il prima possibile, in uno dei mercoledì in cui San Siro non sarà occupato dagli impegni di Champions dell’Inter». Parole del numero uno della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, a proposito del flop della partita di campionato all’estero.

Resta però da stabilire la data del recupero. Le ipotesi più concrete portano al 17 o al 24 febbraio. Milan-Como era originariamente prevista per il weekend del 7-8 febbraio a San Siro, ma la concomitanza con la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, fissata per venerdì 6 febbraio proprio allo stadio Meazza, rende impraticabile la disputa della gara in quei giorni.