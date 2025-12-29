«Milan-Como? Si farà a San Siro nella prima data utile. Il Milan è uscito dalla Coppa Italia e la partita verrà collocata il prima possibile, in uno dei mercoledì in cui San Siro non sarà occupato dagli impegni di Champions dell’Inter». Parole del numero uno della Lega Serie A, Ezio Simonelli, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, a proposito del flop della partita di campionato all’estero.
Resta però da stabilire la data del recupero. Le ipotesi più concrete portano al 17 o al 24 febbraio. Milan-Como era originariamente prevista per il weekend del 7-8 febbraio a San Siro, ma la concomitanza con la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, fissata per venerdì 6 febbraio proprio allo stadio Meazza, rende impraticabile la disputa della gara in quei giorni.
Di conseguenza, il recupero dovrà essere collocato dopo l’8 febbraio e necessariamente in un turno infrasettimanale, visto che non ci sono slot liberi nei fine settimana. La soluzione più probabile resta mercoledì 17 febbraio. Esiste però una variabile legata all’Inter: qualora i nerazzurri dovessero giocare in casa il playoff di Champions League in quella data, la partita slitterebbe di una settimana, al 24 febbraio.
Uno scenario al momento poco probabile, dato che per ospitare l’andata del playoff l’Inter dovrebbe chiudere la fase iniziale della competizione tra il 17° e il 24° posto, mentre attualmente occupa la sesta posizione, che tra l’altro garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione.