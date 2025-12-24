L’indice del costo del lavoro allargato agita il mercato in Serie A: ecco come funziona

Un mercato complicato da un nuovo indice economico-finanziario. La Serie A scopre come funziona e quali sono le conseguenze del mancato rispetto dell’indicatore di costo de lavoro allargato: Napoli e Pisa sono i primi club che non hanno rispettato l’indice nel controllo, mentre le altre 18 società del massimo campionato hanno ottenuto il via libera.

Ma cos’è esattamente l’indicatore di costo del lavoro allargato? Partiamo ricordando che a partire da gennaio, il controllo sulla salute economico-finanziaria dei club cambierà. Nel marzo del 2024 è stato votato infatti un piano strategico voluto dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha definito l’addio all’indice di liquidità e l’adeguamento a un parametro internazionale, il CLA, appunto. Questo indicatore scenderà da 0,8 a 0,7 a partire dalla sessione estiva dei trasferimenti e per favorire l’investimento sui vivai, nonché la valorizzazione dei calciatori selezionabili per le Nazionali Azzurre, saranno esclusi dal numeratore il costo e i relativi ammortamenti dei calciatori italiani Under 23.