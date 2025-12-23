Ufficiale, la Roma consegna il progetto di fattibilità per lo stadio a Pietralata

Ora è ufficiale: la Roma ha consegnato al Comune il Progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo stadio a Pietralata. Lo ha confermato il club giallorosso in una nota.

«L’AS Roma comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 dicembre 2025, il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che avvicina il Club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d’Europa», si legge nella nota.

«Il progetto depositato, che precede la fase di progetto esecutivo, rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito, svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione chiara: offrire alla città di Roma e ai suoi tifosi un impianto all’altezza della loro storia, della loro passione e del loro futuro».

«Il nuovo stadio sarà caratterizzato da: