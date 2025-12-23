L’infortunio di Santiago Gimenez ha accentuato la necessità della rosa di Massimiliano Allegri per una punta che sia in grado di giocare spalle alla porta e pronto a colpire in area di rigore, caratteristiche che mancano agli attaccanti del Milan, Gimenez incluso.

Proprio per questo nelle ultime ore il direttore sportivo Igli Tare ha concluso per l’arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham. L’attaccante tedesco, classe 1993, ha vissuto un ultimo periodo abbastanza difficile in Premier League ed è pronto a rilanciarsi al Milan, motivo per cui ha dato fin da subito il suo via libera all’arrivo a Milano.