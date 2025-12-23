L’infortunio di Santiago Gimenez ha accentuato la necessità della rosa di Massimiliano Allegri per una punta che sia in grado di giocare spalle alla porta e pronto a colpire in area di rigore, caratteristiche che mancano agli attaccanti del Milan, Gimenez incluso.
Proprio per questo nelle ultime ore il direttore sportivo Igli Tare ha concluso per l’arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham. L’attaccante tedesco, classe 1993, ha vissuto un ultimo periodo abbastanza difficile in Premier League ed è pronto a rilanciarsi al Milan, motivo per cui ha dato fin da subito il suo via libera all’arrivo a Milano.
Stipendio Füllkrug Milan – Le cifre dell’operazione
Il Milan e il West Ham si sono accordati per un prestito gratuito fino a fine stagione con un diritto di riscatto che dovrebbe essere intorno ai 5 milioni di euro. Tutto fatto anche per quanto riguarda l’ingaggio del calciatore, atterrato nelle serata di lunedì a Milano. Füllkrug in rossonero andrà a percepire lo stesso stipendio garantito dagli Hammers: 1,5 milioni di euro netti fino a fine stagione. Quanto impatta sul bilancio rossonero l’arrivo dell’attaccante tedesco?
Considerando che non ci sarà esborso per il cartellino, il peso a bilancio per la stagione 2025/26 relativo a Füllkrug è per il solo ingaggio lordo che sarà pari a 2,77 milioni. Qualora venisse esercitato il riscatto da parte del Milan per una cifra di 5 milioni con un contratto annuale da 3 milioni netti, sul bilancio 2026/27 dei rossoneri Füllkrug peserà per un totale di 10,55 milioni, di cui 5,55 milioni di ingaggio lordo.